Catania: “recuperare il teatro Moncada”

A distanza di oltre un anno la commissione comunale al Patrimonio ritorna all’interno del Teatro Moncada di Librino a Catania. Una struttura che resta una delle più grandi incompiute di Catania.

“La cosa sconcertante- afferma il presidente della commissione Salvatore Tomarchio- è che, appena messo piede all’interno dell’enorme salone, ci siamo resi immediatamente conto che nulla è cambiato: infissi rubati, sale trasformate in bivacchi, muri sfondati e la presenza di qualsiasi altro tipo di segnale di assoluta illegalità. Perfino il palco dove si esibivano gli attori è stato completamente distrutto ed ora è impossibile perfino camminarci sopra”.

Dal giorno dell’apertura del cantiere fino ad oggi sono passati quasi 18 anni. Un lungo periodo intervallato da continue inaugurazioni, chiusure e attacchi vandalici. Il risultato sono i milioni di euro buttati al vento. Da qui la volontà della commissione al Patrimonio di studiare e capire i percorsi e le proposte più adatte per risanare quello che ora per Librino, e per il resto di Catania, è solo una enorme ferita aperta che va assolutamente rimarginata.

“E’ fondamentale percepire le modalità e le tempistiche per attivare un piano di rivalutazione definitivo – spiega il vice presidente della commissione al Patrimonio Ersilia Saverino – con tutto questo denaro sprecato adesso servono fatti e non più parole.

Recuperare il Teatro Moncada vorrebbe dire consegnare a parrocchie, volontari e associazioni di Librino uno spazio di arte e cultura dove centinaia di giovani potrebbero mettere in mostra tutta la loro creatività. Oggi l’impianto, in queste condizioni, serve solo alla microcriminalità che in questi ambiti di degrado ed emarginazione si sviluppa a danno della collettività”.