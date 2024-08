Rometta (Me): al via “Wine not?” per il fine settimana

È partito il conto alla rovescia per la quarta edizione di “Wine not?”, l’evento dedicato al vino, organizzato dall’associazione sabatina, in collaborazione con AIS Sicilia e con il patrocinio della città metropolitana di Messina.

L’appuntamento è per domenica 4 agosto dalle 19.00 quando nel borgo di Sant’Andrea di Rometta, dominato dall’antica chiesa della Madonna del sabato, si apriranno i banchi di assaggio e sarà possibile scegliere di degustare un’ampia selezione di etichette (più di 130) e scoprire la storia e la filosofia produttiva delle 35 aziende vinicole che hanno accettato con piacere l’invito dell’organizzazione.

Tra le novità di questa edizione, il premio Banca Generali Private che verrà assegnato alle migliori etichette in degustazione, dal voto di un panel di esperti integrato con quello del pubblico presente.

In programma anche il cooking show dello chef Giuseppe Geraci a partire dalle 19.00 del 4 agosto. Il patron del ristorante Modì di Torregrotta, preparerà dal vivo uno dei piatti del nuovo menù, la ricciola cn caponata e salsa San Bernardo. “Ho pensato a questo piatto – ha spiegato Geraci – perché mi piace riportare alla memoria il Barocco siciliano e la storia di questa salsa agrodolce preparata con cioccolato di Modica, che veniva utilizzata dai MOnsù come accompagnamento a diverse preparazioni.

Sono felice di fare rete – ha concluso lo chef del Modì – e dare il mio contributo per questa bellissima iniziativa, portata avanti con passione da un team di giovani con cui condividiamo la voglia di fare bene e il fine di lavorare per la promozione del nostro territorio”.

A partecipare all’evento sono stati tanti vini che hanno aderito all’invito degli organizzatori di Wine not?. Uno spazio privilegiato è dedicato ai vini di Messina e della sua provincia, alle tre doc Mamertino, Faro e Malvasia delle Lipari, ma anche quest’anno l’evento registra il ritorno di aziende provenienti da fuori regione, dall’Umbria e dai territori della Valdobbiadene, particolarmente vocati per la produzione vitini cola.

Le aziende partecipanti sono: Antica Tindari di Patti; Azienda agricola Ciccolo Due Pini di Messina; Azienda agricola Vasari di Santa Lucia del Mela nel messinese; Azienda Di Dio Ligoria di Bronte, nel catanese; Azienda di Rachele di Milo, nel catanese; BAgliesi di Naro nell’agrigentino; Baglio del Cristo di Campobello di Campobello di Licata, nell’agrigentino; Baglio di Pianetto a Santa Cristina Gela, in provinciali Palermo; Baglio Oro a Mrasala, nel trapanese; Bongiovanni vini di Venetico,nel messinese; Bortolin Angelo Spumanti di Valdobbiadene, in provincia di Treviso; Cantina Catarussa a Santa Teresa di Riva, nel messinese; Cantine Amato a Piraino, nel messinese; Cantine Bonfiglio di Messina; Cantine Brugnano di Partinico, nel palermitano; Cantine COlosi di San Pier Niceto,nel messinese; Cantine La Contea a Mascali, nel catanese; Cantine Madaudo di Villafranca Tirrena, nel messinese; Caravaglio a Malfa, nel messinese; Colvendrà a Refrontolo, nel trevigiano; Conte Luciese a Santa Lucia del Mela, nel messinese; Coppola 1971 di Partinico, nel palermitano; Distilleria Giovi di Valdina, nel messinese; Giò Emmanuele Etna Wines di Sant’Alfio, nel catanese; LUngarotti a Torgiano, in provincia di Perugia; Mandrarossa Winery di Menfi, nell’agrigentino; Romeo Vini di Santa Venerina, nel catanese; Soprano di Sindaro di Messina; Tawny Owl soul & spirits di Messina; tenuta Enza La Fauci di Messina; tenuta Gatto a Messina, tenuta Farine della Torre di Marsala, nel trapanese; Tola azienda vitivinicola di Partinico, nel palermitano; Turi eccellenze dell’Etna di Randazzo, nel catanese e viti Tonnino di Alcamo, nel trapanese.

L’AREA FOOD

Saranno dieci i partner presenti nell’area food che proporranno le loro specialità gastronomiche con l’acquisto di token: il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi di Giuseppe Oriti de Il Vecchio Carro, premiato come miglior salume di maialino nero dalla guida del Gambero Rosso; il crocchettone di lasagna, il supplì di pasta alla Nerano e le polpette di melanzane alla parmigiana di Luigi Pastificio; il tascapane veg e il tascapane con polpette al sugo di Antonio Palana; gli arrosticini abruzzesi di Bukowski, l’angusbab di Torre Food, il coppo fritto di Pizzeria Italia, l’hamburger Santana di Tuxedo 2.0; la pasta ‘ncaciata gluten free e le braciole di pesce spada senza glutine di Punto Sapori; i formaggi e i sott’olio dell’azienda Zaiti; infine le specialità dolci di Miceli cafè: brioche con gelato, cannoli, cannolo gelato, stecco semifreddo in vari gusti.

ARTE, MUSICA DAL VIVO E DJ SET

L’evento sarà allietato dalla musica jazz della band Le Roi Manouche, particolarmente apprezzata e riconfermata anche per questa edizione; tra le novità la presenza dell’intrattenimento proposto da dj Peppe Scionty; spazio alla cultura anche per la quarta edizione di Wine Not? con la mostra di pittura dell’artista Gerardo Astore che sarà allestita sul sagrato della Chiesa della Madonna del Sabato.

I posti sono limitati. Per assicurarsi l’accesso alla degustazione è possibile prenotare il proprio calice (contributo €22) collegandosi al sito www.winenotexperience.it o alternativamente in loco (fino a esaurimento dei posti disponibili).

LA PARTNERSHIP CON AIS E LA MASTERCLASS DEL 3 AGOSTO ORE 20.30

La novità assoluta di Wine Not? 2024 si potrà vivere sabato 3 agosto a partire dalle ore 20.30 con la masterclass di AIS Sicilia “Messina senza confini – dentro e fuori DOC”. Riconfermata la partnership con AIS Sicilia, sarà presente anche quest’anno Gioele Micali, responsabile eventi dell’Associazione Italiana Sommelier per la Sicilia, e delegato di AIS Taormina. Alla presenza dei produttori che racconteranno la loro filosofia produttiva, Gioele Micali e Andreia Rogoz, sommelier e degustatrice AIS Taormina, accompagneranno i winelovers nella degustazione di sette vini: Antica Tindari – Migrante Terre Siciliane I.g.t., Colosi – Secca del Capo Salina I.g.t., Tenuta Enza La Fauci – Petalo Rosato Terre Siciliane I.g.t., Az. Ciccolo I Due Pini – Ciaramita Terre Siciliane I.g.t., Caravaglio – Scampato Salina Rosso l.g.t., Cantine Bonfiglio – Piano Cuturi Faro DOC, Soprano di Sindaro – Faro 13 Faro DOC. La masterclass si svolgerà in collaborazione con il ristorante Modì che offrirà in degustazione alcuni finger food dello chef Giuseppe Geraci accompagnati da crackers e grissini, in particolare il bacio di dama fegato e cioccolato, il pane airbag con caprino e polvere di alghe e la frittellina di ortiche, mayo, wasabi e limone. Si potrà prenotare la masterclass sul sito www.winenotexperience.it (contributo di €30, prevista una tariffa agevolata per i Soci AIS di €25).