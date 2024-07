Palermo: generazioni a confronto in piazzetta Bagnasco

Nuovo appuntamento a Palermo in piazzetta Bagnasco per domani, alle 18.30 con “Generazioni a confronto”¸il format che prende il via con l’incontro sul tema della comunicazione. Un appuntamento che permetterà di raccontare il modo di comunicare nel tempo attraverso diversi strumenti a disposizione, ma anche in base all’attitudine dettata dall’età anagrafica. Quello di domani sarà il primo di una serie di incontri in cui ci si confronta sui temi che ogni generazione affronta nel tempo in maniera differente, dandosi pacifica battaglia sui cambiamenti e le modificazioni di vita appartenenti e caratterizzanti il passare del tempo.

Eccezionalmente ricco il parterre in campo. Per i baby boomer ci sarà Donato Didonna, presidente dell’associazione piazzetta Bagnasco; per la generazione X, Tony Siino e Alessandro Lombardo; in rappresentanza della generazione Y ci saranno Tullio Filippone e Alessio Castiglione, mentre per la generazione Z le giovanissime Marta Seidita e Roberta Pugliese. L’evento sarà condotto dalla collega, la giornalista Gilda Sciortino.

Una stagione, questa, diretta artisticamente da Tiziana Di Pasquale, che da giugno sta animando piazzetta Bagnasco proponendo un ricco cartellone di eventi artistici, teatrali, culturali e letterari, che ha sin da subito trovato e continua a trovare ampio consenso da parte del pubblico.