Messina: traversata dello stretto su una fune, record sfumato

L’impresa è stata compiuta, ma il record non c’è stato. Sicuramente la traversata dello Stretto di Messina su una funa a 200 metri di altezza di Jaan Roose resterà nella storia, così come le immagini.

Il ritratto di una sfida sportiva mai provata prima che rimarrà per sempre impressa nei cuori e nelle memorie dei presenti, come il bambino ritratto in una delle foto che guarda in alto con le mani fra i capelli, come se temesse di vedere cadere l’uomo sospeso fra cielo e mare da un momento all’altra.

default default default default default default default Precedente 1 di 19 Successivo

La sfida sportiva è stata patrocinato dall’assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, il comune di Messina e quello di Villa San Giovanni.

Roose ha tecnicamente concluso la traversata, ma non entra nel Guinnes perché a circa 80 metri dall’arrivo è caduto. Roose ha poi ripreso la prova, ma il regolamento prevede che il percorso debba essere compiuto al netto fino alla fine

Ad ogni modo, Jaan Roose ha compiuto un’impresa: è stato il primo uomo ad aver attraversato lo stretto di Messina su una slackline per oltre 3,6 km e ad oltre 200 metri di altezza tra i due ex elettrodi di Santa Tandra in Calabria e Torre Faro, in Sicilia, insomma tra Scilla e Cariddi.

“Mi sento Jaantastic – ha detto Roose al suo arrivo a Messina – sono super contento, un po’ stanco e provato. Ma ho fatto la storia camminando per 3,6kmsullo stretto di Messina. E’ stata una lunga camminata, piena di sorprese dall’inizio alla fine, mi aspettavo più vento. Non è stato tremendo, non spirava con la forza che temevo.”

Se per l’atleta la traversata è stata bellissima, lo è stato anche per chi lo ha seguito dal vivo da terra. Fra gli spettatori c’era anche chi, attrezzato di binocolo, ha seguito tutta la traversata. Roose, ad occhio nudo, era un semplice puntino sospeso nel vuoto.

(ph di Gabriele Seghizzi, Andrea Zaffaroni, Red Bull content pool)