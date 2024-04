San Giovanni La Punta (Ct): verso “La luce dell’India”

La fondazione La Verde La Malfa – parco dell’arte, di San Giovanni La Punta, nel catanese, ospiterà “La luce dell’India”. Un evento nato con l’idea di far conoscere l’essenza più intima di un paese che ancora oggi si presenta ricco di luoghi che ci aiutano a ricordare la presenza del Divino nell’esistenza umana. Luoghi che trasudano una spiritualità che induce a riflettere su ciò che siamo e a ricostruire una relazione con quella natura che, in nome del progresso, abbiamo troppo spesso offeso ed allontanato dalle nostre esistenze.

Tre saranno i momenti chiave di “La luce dell’India”. Si partirà alle 17.45 con l’incontro su “Gli dèi non hanno palpebre. Riflessione storica sugli aspetti iconografici delle divinità indu” a cura del professore Igor Spanò, insegnante di filosofie e religioni dell’India all’università degli studi di Palermo.

Il secondo momento, alle 18.30, avrà come protagonista Daniela Fileccia, storica e critica d’arte che presenterà la mostra fotografica “L’ombra della luce” in cui sarà possibile ammirare il frutto di un viaggio fatto recentemente in India da Alfredo La Malfa. Una serie di scatti che, come sottolinea Fileccia, curatrice dell’esposizione, ci ricordano che “disegnare con la luce è il potere della fotografia e dunque questo mezzo ben si adatta alla ricerca della bellezza incarnata di Alfredo La Malfa. In questo appuntamento, il tema portante è proprio quello della luce come presenza divina sulla terra. è la manifestazione della lux cosmica nel lumen terreno. È rivelazione dell’invisibile nel corpo denso della materia. È l’ombra della luce vivente.

Il terzo momento, infine, sarà quello dell’inaugurazione vera e propria della mostra che sarà aperta al pubblico a partire dalle 19.15.

La mostra “La luce dell’India”, che rientra nel percorso della fondazione casa della divina bellezza di Forza d’Agrò, nel messinese, e che si celebra in via eccezionale presso la fondazione La Verde La Malfa parco dell’arte, rappresenta l’ennesima occasione in cui le due fondazioni si incontrano per intraprendere un cammino comune. Essere sui crocevia nasce nell’ottobre del 2022 con l’idea di dare voce ad una serie di esperienze che condividono il manifestare una forte volontà di connettersi, di empatizzare con i sentimenti degli esseri umani che attraversano la nostra esistenza, con noi stessi, con la natura che ci circonda, con l’intero universo.

La mostra fotografia sarà visitabile fino al 15 giugno e su prenotazione presso la fondazione La Verde La Malfa, istituzione attiva nella valorizzazione dei quattro fondi patrimoniali di cui dispone, ossia il parco dell’arte, la selezione di opere d’arte moderna e contemporanea, la collezione di abiti d’epoca e quella di libri antichi.