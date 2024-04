Gravina (Ct): verso il festival internazionale Folkatanè

Il comune di Gravina di Catania in collaborazione con il centro commerciale Katanè, organizzano per il quinto anno consecutivo, il festival internazionale “Folkatanè – i giovani incontrano le tradizioni”. Il tema di quest’anno è “Quann’ju moru faciti can un moru” che, partendo dal celebre verso di una canzone di Rosa Balistreri, si prefigge l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni sul tema della legalità.

Due i momenti dell’evento. Il 23 e il 24 maggio dalle 09.30 alle 13.30, il centro commerciale aprirà le porte a scuole, associazioni e organizzazioni aderenti al settore. Il 15 giugno, invece, si terrà il raduno dei gruppi folk all’anfiteatro comunale Turi Ferro all’interno del parco comunale Paolo Borsellino.

Prevista l’assegnazione del premio speciale Alfio Russo al musicista che si sarà meglio distinto nel suonare uno strumento della musica tradizionale siciliana. Il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, si complimenta con le associazioni e partner dell’evento che è ormai diventato un appuntamento fisso per la città. Sarà al contempo un’occasione per valorizzare le tradizioni popolari, locali e non, che non devono essere mai perse, ma perpetuate perché non vengano dimenticate”.

L’assessore allo Spettacolo Filippo Riela dichiara che “dopo il successo degli anni precedenti torna anche quest’anno questo momento di interscambio culturale e valorizzazione delle tradizioni popolari. Come Amministrazione ci sentiamo in dovere di ringraziare quanti, a vario titolo, contribuiranno alla riuscita dell’iniziativa”. La partecipazione alla rassegna di cori è gratuita e dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 10 maggio. Per regolamento e modalità di partecipazione consultare il sito internet del comune.