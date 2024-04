Messina: appuntamento con il capodanno tradizionale dello Sri Lanka

Si rinnova anche quest’anno, per la 29esima volta, l’appuntamento con il capodanno tradizionale dello Srilanka, manifestazione organizzata dall’Anolf Messina in collaborazione con la Cisl di Messina e lo SriLanka Cultural Club e con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa si svolgerà domenica 14 aprile, con inizio alle 11, presso il Campo d’Atletica Santamaria (EX GIL) con la partecipazione di tutta la comunità srilankese presente a Messina e provincia, ma anche nelle città limitrofe di Catania, Palermo e Reggio Calabria. La giornata sarà animata dai giochi tradizionali per grandi e piccini.

Si comincerà alle ore 11,00 con il cricket, nel primo pomeriggio con le gare di atletica e giochi senza frontiere come la corsa con i sacchi, le sedie musicali, tiro della fune, il lancio dell’uovo e tanti altri giochi tradizionali del Capodanno dello SriLanka.

“Un appuntamento divenuto fisso per Messina – ricordano il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e il presidente di Anolf Messina Yohannes Gebrehiwot – perché rappresenta un modo alternativo per creare e fare integrazione tra una delle comunità più numerose a Messina e quella locale che sempre più si trova ad interagire con le diverse comunità immigrate residenti sul territorio. In un momento in cui l’immigrazione sembra mostrarsi sempre più sotto aspetti negativi, lanciare un messaggio di pacifica convivenza e di interazione intercomunitaria è per l’Anolf Messina, Cisl Messina e per lo Sri lanka Cultural Club, un’azione che si vuole e si deve sottolineare con forza”.

La celebrazione del capodanno Srilankese si concluderà con la premiazione dei partecipanti vincitori dei vari giochi tradizionali dello SRILANKA.