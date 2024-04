Agira (En): si presenta il libro “Trattato di scienze cognitive e intelligenza artificiale”

Si intitola “Trattato di scienze cognitive e intelligenza artificiale”, il volume di Giovanni Vitale che sarà presentato nell’ambito dell’iniziativa 30 libri in 30 giorni promossa da BCsicilia. Appuntamento per domani, venerdì, alle 18.00 nell’aula consiliare di Agira, nell’ennese.

Dopo i saluti di Maria Greco, sindaco di Agira, sono previsti gli interventi di: Gaetana La Mela, presidentessa dell’associazione il girasole; Giancarlo Rossino, digital security manager e di Nino Sanfilippo, video maker. L’incontro sarà moderato da Luigi Manno alla presenza dell’autore. L’incontro è organizzato dal comune di Agira, in collaborazione con BCsicilia e il gruppo CTG Il girasole.

Da qualche tempo si parla tanto di intelligenza artificiale, da quando è uscita dai laboratori di ricerca ed è diventata disponibile per chiunque. Dalla ristretta cerchia degli specialisti è divenuta argomento di discussione per tutti, dato che il suo utilizzo si sta praticamente riversando su ogni tipo di attività e investendo i più svariati settori della conoscenza. Ciò suscita molte domande a cui fanno seguito altrettante risposte: si va da quelle specificamente tecniche ad altre più o meno fantastiche. Si passa dai toni rassicuranti a quelli decisamente allarmistici. Raramente ci viene offerta una prospettiva ambia ed esauriente da poterne avere una visione chiara ed approfondita, che ci permetta realmente di considerare gli aspetti più particolari, in modo da capire cosa essa comporti per l’umanità in generale e per la conoscenza nei suoi aspetti particolari. Il volume di Giovanni Vitale che sarà presentato tenta di colmare questa lacuna, svolgendo le problematiche così come sono state poste dalle menti più brilanti e preparate del nostro tempo, saranno ripercorse le idee ed esposti i dubbi, le soluzioni, le speranze e le certezze.

Giovanni Vitale di Leonforte esperto della comunicazione, ha studiato con Umberto Eco e si è laureato con U. Volli. Svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati. Segue fin dai primi anni ’80 lo sviluppo delle Scienze Cognitive e dell’Intelligenza Artificiale.