Sant’Agata di Militello (Me): interrogazione per la realizzazione di 200 loculi

“Vengano realizzati 200 loculi al cimitero” di Sant’Agata di Militello, nel messinese. È quanto chiedono i consiglieri di minoranza in una interrogazione indirizzata al sindaco, al presidente del consiglio e al segretario generale del Comune con risposta durante la prossima riunione del consesso civico. I consiglieri, inoltre, chiedono al sindaco “se non ritenga opportuno sollecitare gli uffici a predisporre il bando per la realizzazione dei loculi, data l’inerzia dell’assessore competente che ritiene utile solo inibire l’accesso al cimitero comunaleal transito veicolare non pensando alle persone con difficoltà motorie e diversamente abili per le quali non ha mai predisposto soluzioni di trasporto alternative come è tristemente successo per il giorno della commemorazione dei defunti”.

Parole pesanti quelle utilizzate nell’interrogazione dai consiglieri dimionranza che puntano il dito contro l’amministrazione, rea di aver “dato corso ad una soluzione inadeguata e contro le esigenze dei cittadini che si sono mobilitati con una petizione popolare contro il progetto di finanza tanto voluto da sindaco e vice sindaco”. Secondo i consiglieri, inoltre, già dal precedente mandato si era creata una vera e propria emergenza igienico-sanitaria accertata dall’Asp data la presenzadi circa 26bare allocate tra la camera mortuaria e la chiesa del cimitero. Adoggi l’amministrazione ha realizzato soltanto 50 loculi, che sono già tutti occupati.

Secondo quanto si legge nell’interrogazione, “l’attuale amministrazione da circa 6 anni tergiversa con pretesti incomprensibili a non realizzare i loculi per superare l’emergenza creatasi, insistendo in un project, ritenuto dai cittadini non in linea con le loro esigenza e con quelle del comune, perché tralascia la parte anticadel sepolcreto con notevole aggravio di spese a carico del Comune stesso e costi esosi per i cittadini”.

Ad oggi alcuni cittadini avrebbero dato sepoltura ai loro defunti nei comuni limitrofi di Torrenova e Acquedolci. “Basterebbe porre in essere il progetto lasciato in eredità dall’amministrazione Sottile – conclude l’interrogazione – per la realizzazione dei nuovi loculi, per i quali sarebbe agevole recuperare la copertura finanziaria con la vendita degli stessi, anche solo sulla carta”.