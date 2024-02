Trapani: ponte culturale tra il luglio musicale e Tunisi per la “Carmen”

Importante collaborazione sottoscritta tra l’ente luglio musicale trapanese e l’istituto italiano di cultura di Tunisi per l’opera Carmen. L’opera è in programma per il 14 e il 15 febbraio al teatro dell’opera di Tunisi. Nell’ambito della collaborazione, l’ente luglio musicale trapanese metterà a disposizione 6 musicisti.

“Sono entusiasta di questa ulteriore collaborazione con l’istituto italiano di ultura a Tunisi che ci porterà nuovamente in Tunisia. Il progetto simboleggia la nostra dedizione nel costruire ponti culturali. La musica sarà il filo conduttore che unirà Trapani e Tunisi in un’altra esperienza unica – dice Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani e presidente dell’ente luglio musicale trapanese”. Il consigliere delegato dell’ente, Natale Pietrafitta, sarà presente a Tunisi per partecipare all’evento e discutere future iniziative con il direttore del teatro dell’opera di Tunisi, consolidando così i legami culturali tra le due istituzioni.

Pietrafitta ha espresso gratitudine verso l’istituto italiano di cultura di Tunisi per questa preziosa opportunità e ha sottolineato la volontà dell’ente luglio musicale trapanese di ampliare la collaborazione oltre il recente progetto Medithéatres, contribuendo al dialogo interculturale tra Italia e Tunisia.

“Continuiamo ad esplorare nuovi orizzonti di cooperazione. La musica diventa così un veicolo di connessione e arricchimento reciproco”- queste le sue parole.