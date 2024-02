Catania: si presenta il libro “Una risposta est-etica”

Sarà presentato alla biblioteca Navarria Crifò di Catania il libro “Una risposta est-etica” di Giuseppina Radice, con una mostra da tavolo ideata e curata da Danila Narcisi in collaborazione con Adriana Tomasello. Appuntamento per venerdì 9 febbraio alle 18.30. La mostra rimarrà aperta al pubblico anche il 12 e il 15 febbraio.

Il libro della storica dell’arte Giuseppina Radice sarà accompagnato da una mostra da tavolo ideata e curata da Danila Narcisi in collaborazione con Adriana Tomasello. Il testo propone alcune riflessioni sul concetto di etica.

L’autrice è convinta che attraverso l’arte si possano comprendere snodi fondamentali della vita, ma non può trascurare che, in una società pluralistica come la nostra, nella quale si devono garantire scelte etiche differenti e contrastanti che, a loro volta, sembrano minacciare un senso morale minimo, il termine etica vada declinato in maniera necessariamente complessa. Giuseppina Radice crede che, nella cultura intesa nel senso più ampio di produzione di pensieri ricchi di sapere e di umanità, possa trovarsi una possibilità concreta di nutrimento dell’esistenza.

Anche se nello statuto ontologico dell’arte il concetto di etica non è cogente, l’autrice si chiede se sia possibile/necessario/utile, dissociare l’idea di arte da una di profondità della vita.

Anche nella nostra contemporaneità complessa e incomprensiile, l’arte vive nel mondo e del mondo, se così non fosse, se non si impregnasse di vita, sarebbe semplice virtuosismo formale. Con l’obiettivo di creare un luogo comune d’incontro mentale e fisico, nel quale condividere il piacere di una riflessione, l’autrice ha voluto invitare persone, non personaggi, che nella modalità loro più congeniale, hanno partecipato al progetto con una considerazione a largo raggio non solo dal punto di vista storico/artistico/esistenziale, ma anche da angolazioni professionali diverse.