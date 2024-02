Catania: al teatro Massimo il premio “Luigi Maina”

A Catania sono entrati nel vivo i lavori della fondazione Sant’Agathae presieduta da Rosario Scandurra per le festività in onore della patrona della città. Il premio Luigi Maina è stato conferito quest’anno all’arcivescovo Luigi Renna “per l’impegno profuso per il contrasto alla povertà educativa, molto presente nelle periferie della città. La sua voce è forte, richiama con fermezza le istituzioni e la società civile ad un impegno coeso e duraturo”.

La consegna del premio si è svolta giovedì 1 febbraio al teatro Massimo Bellini che ha fatto registrare il tutto esaurito. Per rendere omaggio a Sant’Agata, il teatro Bellini persegue da diverse stagioni, grazie allo straordinario impegno del sovrintendente Giovanni Cultrera, commissionando un lavoro musicale inedito, per celebrarne le virtù. “Le ragioni degli angeli”, scena musicale per recitante, orchestra e coro, concepita dal compositore etneo Emanuele Casale. Il “cunto” è stato affidato al drammaturgo e attore Gaspare Balsamo, autore e voce recitante. Non sono mancati applausi a scena aperta.

A fine concerto, sul palco, un momento topico dell’evento, il ricordo dell’ufficiale Luigi Maina, cerimoniere emerito del comune di Catania. Per l’occasione, la fondazione Sant’Agathae, presieduta da Rosario Scandurra, ha conferito il premio a Luigi Renna. È stato il sindaco Enrico Trantino a consegnare il premio all’arcivescovo, in presenza, sul palco, oltre a Scandurra, il presidente della giuria Giovanni Saguto e l’erede di Maina, Marina Arcidiacono.

Il premio consegnato all’arcivescovo consisteva in una tavoletta realizzata in esclusiva per la fondazione, dal maestro orafo Ugo Longobardo. La tavoletta con epigrafe “mentem sanctam spontaneam, honorem Deo et patriae liberationem”, è simile a quella tenuta dalla mano sinistra, dal sacro busto reliquiario della patrona di Catania. il presidente Scandurra, invece, ha consegnato al sindaco di Catania, una medaglia con incastonato un cammeo raffigurante la santa patrona della città. I momenti della giornata sono stati coordinati da Ruggero Sardo.