Lentini (Sr): il Lions club consegna 126 attestati di merito

Sono stati ben 126 gli attestati al merito consegnati dal Lions club di Lentini agli studenti delle scuole di primo e secondo grado che hanno raggiunto il 10 e il 10 e lode alla scuola media e il 100 e il 100 e lode alle superiori. L’iniziativa è stata promossa dal Lions club di Lentini, guidato dal presidente Vincenzo Cappello.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti, inserita nella “giornata internazionale dello studente” si è svolta giovedì sera presso l’auditorium del Polivalente scolastico di Lentini, alla presenza di autorità civili, studenti e genitori. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è stata istituita per la prima volta dal sodalizio lentinese lo scorso anno su proposta del past presidente Angelo Lopresti, docente e giornalista ed è ormai inserita tra le varie attività di service che vengono promosse dai Lions sul territorio.

Alla cerimonia, oltre agli studenti e alle famiglie, hanno partecipato: RosarioLo Faro, sindaco di Lentini; Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini; Fabiana Schepis, vice sindaco di Francofonte; Teresa Ferlito, dirigente scolastica dell’istituto Dante; Pasqualina Mazzariello, dirigente dell’istituto Vittorio Veneto; Mariella Cristiano, dirigente scolastica dell’istituto Guglielmo Marconi; Giusi Sanzaro, dirigente dell’istituto Riccardo da Lentini; Laura Capodicasa, vice preside dell’istituto Carlo V di Carlentini, in rappresentanza della dirigente Anna Grazia Meli e Fabrizia Ferrante, docente dell’istituto Pirandello; Giuseppina Sanzaro, dirigente dell’istituto scolastico superiore Nervi-Alaimo; docenti in rappresentanza delle scuole; Giacomo Di Miceli, presidente della VII circoscrizione distretto 108Yb; Maria Catalano, coordinatrice dell’area scuola del distretto 108YB; Elisa Lombardo, la delegata educazione civica; Angelo Lopresti, past president del Lions clubb di Lentini e il cerimoniere Melissa Abbandonato.

Ciascuno di loro, durante i saluti, nel congratularsi con i ragazzi premiati e con le loro famiglie, ha auspicato che la meta raggiunta sia solo l’inizio di ulteriori soddisfazioni, oltre a sottolineare l’importanza della cultura come elemento indispensabile per una società civile. Gli attestati sono stati consegnati agli studenti dei comuni di Francofonte, Carlentini e Lentini che lo scorso anno scolastico si sono licenziati dalla scuola secondaria di primo grado con il voto di 10 e 10 e lode, quelli di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado che hanno ottenuto a fine anno scolastico la media del 10 e coloro che si sono diplomati con 100 e con 100 e lode. Ad accogliere gli invitati nei locali del centro polivalente di via Riccardo da Lentini sono stati alcuni studenti dell’istituto Nervi-Alaimo che, in divisa, hanno svolto brillantemente le funzioni di hostess e di steward. Inoltre, per l’occasione, altri studenti dell’indirizzo artistico dello stesso istituto hanno allestito l’auditorium con dei loro quadri rendendo l’ambiente ancora più suggestivo.

“Oggi è un giorno di festa – ha detto il presidente del Lions club di Lentini, Vincenzo Cappello – e vedere così tanti genitori e alunni, che torna a ritrovarsi insieme in occasione di un evento mi emoziona. Siamo felici per l’obiettivo raggiunto. Ringrazio tutte le famiglie, i docenti, i dirigenti scolastici e tutto il personale della scuola che ogni giorno si dedica agli studenti, contribuendo alla loro piena realizzazione e formazione. Nella nostra mission di Lions crediamo da sempre che sia fondamentale sostenere la crescita dei giovani. Noi tutti abbiamo il dovere di aiutarli a non farsi coinvolgere dalla negatività di certi periodi storici, devianze sociali adolescenziali e dobbiamo incoraggiarli nella loro evoluzione di natura formativa, lavorativa e sociale”.