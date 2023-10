Catania: le stanze in fiore con Open mic farm e Solo9viola

Successo di pubblico e cuore a Catania per i primi due appuntamenti con gli spettacoli del Catania Off fringe festiva 2023. Open Mic Farm e Solo9Viola hanno fatto vivere il giardino “Le stanze in fiore” di suoni parole e atmosfere del tutto speciali e adesso il progetto creativo di Rossella Pezzino de Geronimo è pronto a riaprire le sue porte per un nuovo lungo fine settimana dedicato all’arte e alla sua rappresentazione.

Da giovedì 26 a domenica 29 ottobre, nel cuore de “Le stanze in fiore”, andranno in scena lo spettacolo “Una vita sui pedali” e il concerto Galactica. Due appuntamenti che concluderanno il cartellone di ottobre del Catania off fringe festival 2023.

Una vita sui pedali. Appuntamento il 26 ottobre alle 19.00; il 27 ottobre alle 21.00; il 28 alle 19.00 e il 29 ottobre alle 21.00. Fausto Coppi e Gino Bartali, due leggende divise dalla competizione, ma unite da una profonda amicizia e dall’incontro con un altro campione, Alfredo Binda, che ne diverrà commissario tecnico. In scena tre attori che cercano di raggiungere un traguardo fatto di parole, gesti ed emozioni, per raccontare le vite di questi campioni. Tra risate, liti e lampi di genio, la creazione dello spettacolo diventerà lo spettacolo stesso. Autori, registi e interpreti sono Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato per una produzione Ecateatro aps.

GALACTICA andrà in scena il 26 ottobre alle 21.00; il 27 ottobre alle 19.00; il 28 alle 21.00 e il 29 ottobre alle 19.00. Si tratta di uno spettacolo musicale ispirato al meraviglioso e affascinante mondo planetario. Suoni dell’universo saranno riprodotti con strumenti ancestrali ed elettronici, immagini di esplosioni galattiche e vibrazioni di corpi celesti. Uno spettacolo in un’atmosfera di penombra e anche a volte di totale buio. Non mancano le interazioni con il pubblico, che potrà assistere alle performance sia comodamente seduto su sedie, che distesi. Autori e registi sono Isabella Libra e Alfio Sciacca. Sul palco come interpreti ci saranno sempre Isabella Libra e Alfio Sciacca, insieme a Giovanni Caruso. Luci di Enrico La Greca. Musiche di Libra, SCiacca e Caruso, così come i costumi. Produzione piano colours e associazione Lagotina arte.

I biglietti interi a 12 euro. Under 25 e over 65 a soli 10 euro. Sono previsti, inoltre, carnet da 3, 6 e 12 ingressi a prezzi esclusivi. I biglietti potranno essere acquistati online sul sito cataniaoff.com, oppure direttamente all’ingresso del giardino, previa prenotazione inviando un messaggio whatsapp al numero 320 6337245.