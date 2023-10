Catania: arriva “le stanze in fiore”

Il Giardino Le stanze in fiore, il progetto creativo di Rossella Pezzino de Geronimo nato nel 2000 e dedicato alla promozione dell’arte e della bellezza, apre le sue porte alla seconda edizione del Catania Off Fringe Festival 2023 in programma dal 16 al 29 ottobre, trasformando i suoi spazi verdi ed evocativi in un suggestivo teatro a cielo aperto.

Il Giardino è infatti un vero e proprio palcoscenico naturale nel quale sarà possibile assistere, con tutti e cinque i sensi, ai quattro spettacoli che si terranno dal 19 al 22 ottobre e dal 26 al 29 ottobre.

“Ho scelto di accogliere il Fringe nel nostro Giardino perché la parola Off accende l’attenzione sulla vera arte con una visione non elitaria della stessa. – spiega Pezzino de Geronimo – Gli spettacoli in cartellone sono di altissima levatura e vengono proposti a prezzi accessibili. Le migliori compagnie di arti performative e di spettacoli musicali sono a disposizione di tutti. Si tratta certamente di un progetto etico e non potevo non abbracciarlo. Inoltre i quattro spettacoli che abbiamo deciso di ospitare sono stati scelti in piena coerenza con quello che offre questo posto. Si tratta di un incontro magico”.

Il Giardino non è nuovo a questo genere di manifestazioni, infatti dal 2017 al 2019, in occasione della rassegna internazionale di arte diffusa WonderTime, ideata dalla stessa Rossella Pezzino de Geronimo, ha ospitato numerose pièce teatrali. Inserito nel 2020, nel progetto The Great Gardens of the Worlds è tra i 200 giardini contemporanei più belli al mondo, e viene considerato fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

Le Stanze in Fiore è un Giardino Emozionale dunque, che si sviluppa su 7 ettari descritti dalle parole della sua stessa ideatrice, Rossella Pezzino de Geronimo: “Il giardino è uno specchio dell’anima, non una stanza da riempire ma un mondo da scoprire. Il giardino è come il mare, una sostanza viva, profumata e intensa, in cui immergersi e uscire diversi da prima. Il Giardino è un’eccezionale metafora che invita ad un viaggio introspettivo che ha il potere di fare emergere e portare in superficie la nostra parte più intima e profonda. É un incontro fra natura e immaginazione, un intreccio tra lo spazio fuori di noi e quello interno. Il Giardino ci affascina perché ci parla, ci rispecchia e ci coinvolge perché è allegoria della corrispondenza tra il nostro esistere ed il ciclo universale della vita, in cui inseminazione, nascita, sviluppo, maturazione, avvizzimento, caduta, altro non sono che le espressioni delle nostre personali stagioni del vivere.”

A seguire i quattro spettacoli in programma.

OPEN MIC FARM – 19/10 h 19:00, 20/10 h 21:00, 21/10 h 19:00 22/10 h 21:00

di e con Gianluca Ariemma sul palco insieme a Salvo Pappalardo e Giulia Messina.

Due astuti maiali espongono i propri programmi nel pieno della campagna elettorale, mediati da un imparziale conduttore televisivo, nella lotta per il potere alla conquista della Fattoria degli Animali.

SOLO9VIOLA – 19/10 h 21:00, 20/10 h 19:00, 21/10 h 21:00 22/10 h 19:00

con Evandro Meneses compagnia Miratecarts, regia Terry Costa.

Un’esperienza musicale, in tre movimenti, proveniente dalle isole Azzorre dell’Oceano Atlantico. Protagonista la viola da Terra, la viola a due cuori, lo strumento più singolare dell’arcipelago delle Azzorre.

UNA VITA SUI PEDALI – 26/10 h 19:00, 27/10 h 21:00, 28/10 h 19:00 29/10 h 21:00

di e con Pietro Grava, Federico Nava e Riccardo Trovato Ecateatro APS.

Fausto Coppi e Gino Bartali, due leggende divise dalla competizione ma unite da una profonda amicizia e dall’incontro con un altro grande campione, Alfredo Binda, che ne diverrà Commissario Tecnico. Tre attori cercano di raggiungere un traguardo fatto di parole, gesti ed emozioni, per raccontare le vite di questi campioni.

GALACTICA – 26/10 h 21:00, 27/10 h 19:00, 28/10 h 21:00 29/10 h 19:00

di e con Isabella Libra, Alfio Sciacca, Giovanni Caruso, Isabella Libra Organizzazione The Piano Colours.

Uno spettacolo ispirato al meraviglioso ed affascinante mondo planetario. Suoni dell’Universo riprodotti con strumenti ancestrali ed elettronici, immagini di esplosioni galattiche e vibrazioni di corpi celesti. Spettacolo in un’atmosfera di penombra e anche a volte di totale buio. Non mancano le interazioni con il pubblico.

L’accesso a Le stanze in Fiore avviene da via Pietra dell’Ova 185, il Giardino è dotato di un parcheggio privato.

BIGLIETTI

intero 12 euro

Under 25 e over 65 10 euro

sono inoltre previsti dei carnet da 3, 6 e 12 ingressi, a prezzi esclusivi:

– Carnet Cartalibera 3 ingressi 30 euro

– Carnet Cartalibera 6 ingressi 54 euro

– Carnet Cartalibera 12 ingressi 96 euro

I biglietti possono essere acquistati online, sul sito cataniaoff.com oppure direttamente all’ingresso del giardino, previa prenotazione inviando un messaggio whatsapp al numero 320 6337245. Le stanze Fiore è anche un orto sostenibile e per questo, in occasione degli spettacoli, sarà possibile acquistare i frutti dell’orto, prodotti di stagione che seguono i cicli e il ritmo della natura. In occasione delle serate verrà inoltre allestito un punto ristoro e un bar per potere godere al massimo dell’atmosfera del giardino. Al prezzo di 15 euro, bevanda inclusa, dal 19 ottobre al 22 ottobre sarà possibile acquistare una degustazione di fritti siciliani, curata da Emozioni Erranti di Turi Monaco; il weekend successivo, dal 26 al 29 ottobre, sarà invece la volta dello chef Cesare Gialdi con le sue Dèlices à importer, prelibatezze dolci e salate che rievocano le tradizioni francesi.

Nelle giornate del Festival sarà attivo un servizio di bus navetta con partenza dalla Stazione Centrale di Catania alle ore 18 e alle ore 20 con destinazione Le Stanze in Fiore e che effettuerà il percorso inverso alle 22:20. Il costo della singola corsa sarà di 1 €.