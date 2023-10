Messina: a monte Scuderi la festa della montagna

A Monte Scuderi 1253 metri s.l.m. i camminatori in festa sono stati in tanti. Piero Cozzo presidente dell’associazione Anello del Nisi ha dichiarato “sono state tante le emozioni vissute ieri dai numerosi appassionati di trekking che si sono inerpicati sulla cima di Monte Scuderi, in occasione della Festa Montagna e poi si sono fermati al rifugio Puntale Puzzo a quota 900 metri s.l.m., per partecipare alla santa messa, pranzare e godersi momenti di sana allegria”.

L’atteso evento ha visto la partecipazione del gruppo Alpini di Messina, dell’associazione Isotopi del Mela, del sindaco di Alì Natale Rao e altri amministratori dei comuni di Itala e Fiumedinisi, compresa Maria Elena Carbone dirigente dell’I. C. di Alì Terme, che con la loro presenza hanno dato valore all’evento. L’evento è stata una bella esperienza anche grazie ai tanti bambini presenti, che ha permesso di vivere momenti intensi di gioia e spiritualità. Al ritorno dei camminatori dalla cima di Monte Scuderi, padre Domenico Manuli, ha celebrato la Santa Messa al campo che è stata vissuta in modo molto partecipato.

Subito dopo è seguito un momento di convivialità tra i partecipanti, che hanno avuto la possibilità di degustare prodotti tipici locali, accompagnati da musiche, canti e balli della tradizione popolare siciliana. I partecipanti sono stati letteralmente trascinati da tanta allegria e rilassanti momenti dedicati ad assaporare i profumi e i silenzi della montagna. L’evento ha ancora una volta creato tra tutti i partecipanti una simbiosi nei confronti dell’ambiente dei Monti Peloritani e della particolare natura della Riserva Naturale Orientata di Fiumedinisi e Monte Scuderi.