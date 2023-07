Castellamare del Golfo (Tp): si presenta il libro “Wenu Mapu”

Sarà presentato il prossimo venerdì 7 luglio a Castellammare del Golfo, nel trapanese, il libro “Wenu Mapu” di Adriana Iacono. Appuntamento alle 18.30 nella sala Cinquecento di palazzo Crociferi in corso Mattarella, 24.

Dopo i saluti di Mariella Caleca, assessore comunale al turismo e istruzione e di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, converserà con l’autrice Giovanna Minardi docente all’università di Palermo. Spunti di meditazione saranno offerti da Monica Melendez, counselor scrittrice, mentre le musiche sarannoa cura di Giuseppe Piazza, psichiatra e sassofonista. L’iniziativa è promossa da BCsicilia in collaborazione con il comune ed Eurolingue.

“Wenu Mapu” si immette nel filone della fantascienza distopica, senza tralasciare coinvolgimenti di ordine morale, sociale e antropologico e che si ispira a mostri sacri del genere come Philip K. Dick, prendendo liberamente spunto da blockbuster come Avatar. Adriana Iacono, con il suo romanzo, ha creato un mondo futuribile, ma non auspicabile, dove la finzione, la connettività, la rete, diventano padroni delle menti e delle vite degli uomini che alimentano il sistema. Una versione di “matrix” dove gli esseri umani non fungono da batterie, ma da connettori.

“Wenu Mapu”, è tra i cinque finalisti inediti del premio nazionale Odissea 2021. È una storia che “nasce nel passato ma trova un senso nel presente, con la pandemia che ha sconvolto le nostre vite e la necessità di trovare un nuovo equilibro con il pianeta e nuove forme di umanesimo. Ma se è vero, come dice Tolle, che gli artisti creano sempre da un luogo di misteriosa quiete, allora forse questa storia – dice l’autrice – è nata insieme a me, o magari prima di me e io sono solo lo strumento per raccontarla”.

Adriana Iacono è una scrittrice poliedrica. Ha insegnato italiano a Dublino e in Australia dove ha svolto anche una ricerca sullo scrittore australiano Patrick White presso la New South Wales University di Sidney. Ora vive in Sicilia, è stata guida turistica, insegna lingua e letteratura inglese al liceo classico e musicale Empedocle e lingua e traduzione inglese al polo universitario di Agrigento. È fondatrice e direttric di Eurolingue school. Da poco ha concluso un dottorato di ricerca sulla didattica inglese all’università di Cordova.