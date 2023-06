Acicastello (Ct): i turbanti degli allievi dell’accademia per le donne che lottano contro il cancro

Turbanti realizzati dagli allievi dell’accademia di belle arti di Catania, son ostati donati alle donne che stanno lottando contro il cancro. Si chiama “Sorrisi conturbanti”, la manifestazione che vedrà in passerella studenti e pazienti per un pomeriggio di gioia e magia.

I ragazzi hanno realizzato ben 58 turbanti pensando ad un gruppo di donne in lotta contro il cancro. Sfilata venerdì 16 giugno al Fourpoints by Sheraton di Acicastello, per “Sorrisi conturbanti”. Un progetto di Laura Mercurio, docente dell’Abact, realizzato in collaborazione con l’associazione “Il filo della vita” e l’istituto clinico Humanitas. La manifestazione si inquadra nel contesto della cosiddetta “terza missione” dell’accademia che prevede progetti solidali, dall’alto valore socio culturale e fortemente inclusivi pensati “con e per” la comunità del territorio.

Alla sfilata parteciperanno 15 donne in cura insieme ad un gruppo di giovani creativi dell’Accademia. Prima interverranno: Enza Marchica, presidentessa de “Il filo della vita”; Irene Cannata, chirurgo Humanitas; Stefania Rao, psiconcologa, specialista che si occupa degli aspetti psicologici legati alle malattie oncologiche e della stessa Laura Mercurio.

Un capo stravagante, il turbante, di ispirazione orientale per il quale gli studenti della professoressa Mercurio hanno utilizzato tessuti legati ai vari territori di origine, combinando perle, pietre sfavillanti, ornamenti con effetti caleidoscopici per esaltare quel tocco di eleganza e magia che dona a chi lo indossa. I 58 turbanti saranno donati dagli studenti all’associazione “Il filo della vita”, impegnata ogni giorno nella sensibilizzazione sociale verso chi è in lotta contro il cancro.