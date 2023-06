Musica: i Santamarea tra i vincitori di Musicultura 2023

I Santamarea, gruppo palermitano nato alla Vucciria nel 2022, sono tra gli 8 vincitori di musicultura 2023 con l’omonimo brano Santamarea. La band formata da Stefano Geraldi (voce, synth), Francesco Gelardi (chitarra elettrica, cori), Noemi Orlando (basso elettrico, cori) e Michele Gelardi (batteria, percussioni, pianoforte, cori), si esibirà nelle serate conclusive del 23 e 24 giugno allo Sferisterio di Macerata in onda su Rai Radio1 dalle quali sarà realizzato anche un programma televisivo che andrà in onda su Rai2 in seconda serata e che verrà diffuso nel mondo da Rai Italia.

Un brano in cui la vocazione teatrale e cantautoriale del testo incontra l’energia degli strumenti elettrici e dei colpi di grancassa. “Santamarea” è un inno al dualismo tra sacro e profano che, attraversando un torace sconsacrato, si lascia traghettare da Caronte al fonte battesimale più vecchio che porta la carnalità in un’altra dimensione. Tra questo cadenzare della grancassa aleggia ritmicamente il senso del sacro e del profano: la piena ragione d’essere di una dualità polarizzante che nel culto della Santamarea gode le fasi della vita, dalla nascita alla morte, lasciando uno spiraglio immenso di incertezza cruda e poetica.

Al brano hanno collaborato Francesco Incandela (violino, viola), che si è occupato anche dell’arrangiamento degli archi, Angelo Di Mino (violoncello) e Roberto Cammarata: synth, programmazioni, chitarra elettrica. Prodotto e registrato da Roberto Cammarata al Fat Sounds studio (Palermo), mixato da Marco Caldera al Vulcano studio (Bologna) e masterizzato da Giovanni Versari a La Maestà studio (Milano).

Precedente 1 di 3 Successivo

Il progetto Santamarea nasce a Palermo nel 2022. Fin da subito si mettono in luce per la sua attività live e per le aperture a Zen Circus, Gomma, Emma Nolde. Le ispirazioni delle sonorità della band sono i paesaggi costieri e decadenti della periferia così come la musica di Alt-j, Aurora, Tune Yards, Florence and The Machine. Nel 2023 la band partecipa a Musicultura e viene selezionata tra gli 8 progetti vincitori del contest con il brano omonimo “Santamarea”, uscito a maggio 2023.