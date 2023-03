Catania: in concerto il “Parsifal piano trio”

Appuntamento con la musica del Parsifal piano trio, domenica 12 marzo alle 18.00 alla SCAM di Catania. L’ensemble romano, composto dalla violinista Jalle Feest, dalla violoncellista Emilia Slugocka e dalla pianista Anna Paola Milea, accompagnerà il pubblico in un viaggio fra le pagine musicali di Clara Wieck, Mel Bonis, Lili Boulanger e Germaine Tailleferre.

Il trio, nato nel 2001, è composto da tre donne dalla personalità e dalle origini differenti. Con il progetto “Donne in musica”, le tre artiste si sono prefisse di accendere i riflettori sulle grandi compositrici del passato troppo spesso lasciate nell’ombra.

Il programma del concerto, previsto per domenica 12 marzo alle 18.00 all’auditorium dell’istituto Sacro Cuore di via Milano che per l’occasione si tingerà di rosa. La prima parte della serata, promossa dalla musicologa Anna Rita Fontana, presidente e direttrice artistica della società catanese Amici della musica, da anni impegnata nella riscoperta del patrimonio musicale e nella valorizzazione degli artisti, vedrà l’esecuzione del trio in sol minore per pianoforte, violino e violoncello di ClaraWieck. Composta nel 1845, l’opera è caratterizzata da una costruzione complessa con episodi di alto lirismo ed espressività, nei quali la moglie di Schumann si confronta con le capacità contrappuntistiche acquisite in seguito allo studio di Bach.

Il primo movimento, Allegro moderato, si apre su un tema brillante, vigoroso e deciso, seguito da un motivo pù leggero, accordale e sincopato. Il secondo movimento “scherzo: tempo di menuetto”, si caratterizza come un dolce, giocoso intermezzo prima dell’Andante, commovente e sofferto, che costituisce il terzo movimento. L’Allegretto finale, in forma sonata, presenta un tema grave e nervoso a cui si contrappone un secondo soggetto più ottimista; una fuga concitata, che origina una serie di libere variazioni sui due temi. A seguire il dittico “Soir!” e “Matin!” di Mélanie Helene Bonis, una tappa di apssaggio tra il genere galante della suite e quello, più serio, del trio accademico. La prima delle due composizioni è dedicata a mademoiselle Foltzer ed evoca un’atmosfera meditabonda mentre la seconda, intitolata alle sorelle Chaigneau, suggerisce il risveglio della natura.

Sarà poi la volta di “D’un matin de printemps” di Lili Boulanger, una danza vivace dalle sonorità debussiane per finire con il Trio di Germaine Tailleferre, unica donna del gruppo Lex Six, musa di Ravel, Cocteau e Chaplin, che con la sua prolifica scrittura, rimasta fino a poco tempo fa inedita, è riuscita finalmente ad aggiudicarsi, insieme alle altre, quel posto che troppo a lungo la storia, a torto, le ha sottratto. Ingresso: € 10,00 intero, ridotto under25 € 7,00 Per informazioni e prenotazioni: 3384078709