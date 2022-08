Valverde (Ct): anjiova, cooking show con chef d’eccezione

A Valverde, nel catanese, è pronta la seconda edizione di Anjiova, il cooking show che vedrà protagonista l’acciuta, interpretata da quattro chef d’eccezione. Appuntamento per giovedì 11 agosto a Masseria Carminello a partire dalle 21.00.

“Visto il successo della prima edizione di Anjiova – spiegano Antonio Rosano e Giovanni Samperi, organizzatori della serata – abbiamo deciso di replicare l’evento seguendo la stessa filosofia con la quale l’abbiamo ideata e organizzata. L’intento è quello di valorizzare l’acciuga e di rendere omaggio all’antica tradizione gastronomica ad essa legata. Pur rispettando la storia culinaria, però, abbiamo dato ad ogni chef la possibilità di esprimersi ai fornelli seguendo il proprio estro e la propria creatività. Sarà un percorso enogastronomico che si svilupperà di piatto i piatto e di chef in chef in un crescendo di emozioni e di sapori”.

Questa seconda edizione, presentata dal giornalista Antonio Iacona e da Valentina Grippaldi, vedrà fra gli ospiti: Giuseppe Raciti, chef stellato del ristorante Zash country boutique hotel; Giusina in cucina, al secolo Giusi Battaglia, conduttrice dell’omonima trasmissione televisiva su Food Network; Orazio Cordai, il re della crispella; Giorgio Samperi, pasticcere e gastronomo del caffè Mazzella di Pedara, nel catanese e Rosario Terranova, chef di Masseria Carminello. Chiuderà la serata la chef stellata Marianna Vitale del ristorante Sud di Quarto, nel napoletano, presente in video conferenza, che darà la possibilità ai presenti di degustare la sua proposta di cornetto Algida chiamato Sud. La Vitale è stata premiata nel 2020 con la stella Michelin e con il premio Michelin Chef Donna.

La serata prevede un menu con i piatti preparati da ogni chef ospite, degustazioni con prodotti tipici, momenti di intrattenimento a cura di Nino Scaffidi, un personaggio dalle mille sfaccettature che si è esibito in noti programmi televisivi come “Italia got’s talent” e “Tu sì che vales.” Prima dell’inizio del cooking show, il lungo viale del locale diverrà uno spazio per le degustazioni dalle 19.30 alle 21.00 con varie postazioni per le attività locali che offriranno prodotti a base di acciuga insieme a vini e birre.

Ad aprire il cooking show sarà aperto da Giorgio Samperi che ha realizzato l’arancino all’acciuga con crema di pomodorino datterino giallo, formaggio dolce e panatura di cereali. “Ho sperimentato un arancino nuovo per questa occasione – spiega lo chef – combinando più ingredienti. Sarà un arancino con riso aromatizzato con spezie ed erbe di stagione e zafferano. Tra gli ingredienti ci saranno salmone e zucchine di stagione, crema di pomodorino datterino giallo e aroma di mandorle tostate. Il formaggio dolce e le alici gli daranno un sapore deciso”.

Seguirà la parmigiana di alici con mousse di ricotta al basilico e vellutata di datterino all’acciuga di Rosario Terranova e subito dopo le crispelle di Orazio Cordai. Il menu, inoltre, prevede la pasta c’anjiova di Giusina in cucina. “Per me è un piatto importante, legato ai miei ricordi di bambina. La cosiddetta pasta a milanisa è una ricetta che rappresenta la nostra tradizione gastronomica – spiega Giusi Battaglia – gli emigrati siciliani, infatti, portavano con sé gli ingredienti base di questo piatto, materie prime a lunga conservazione, per sentirsi a casa e gustare sapori tipicamente siciliani. Amo legare le storie ai piatti che preparo e questo non fa eccezione”.

Toccherà allo chef stellato Giuseppe Raciti chiudere il menu con una seconda portata, la Pizzaiola di alici e acciughe. “Ho rivisitato un tradizionale piatto che mi ricorda l’infanzia –racconta-. Mia madre lo preparava come da consuetudine con la carne, patate e origano. Io, invece, l’ho reinterpretato, per questa occasione, senza carne”.

E, dulcis in fundo, il cornetto Algida di Marianna Vitale che si collegherà in video per salutare i presenti e raccontare i segreti alla base del suo gelato.