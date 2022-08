Itala (Me): arriva “corto di sera” dal 10 agosto

Dal 10 al 13 agosto arriva, a Piazza Badia di Itala, nel messinese, l’undicesima edizione di Corto di Sera, il Festival dedicato al Cortometraggio Indipendente. La suggestiva Chiesa Arabo Normanno dei S.S. Pietro e Paolo accoglierà anche quest’anno le quattro serate dedicate al cinema indipendente ed emergente.

“Corto di Sera – ha detto il direttore artistico Sebiano Chillemi – è un appuntamento che contribuisce a valorizzare il patrimonio culturale e artistico presente nel nostro territorio. Una scelta che ha da subito ricevuto il pieno sostegno del parroco Salvatore Orlando e dell’amministrazione comunale. La suggestiva piazza della Badia, luogo reso magico dalla straordinaria bellezza della Chiesa Arabo Normanna dei S.S. Pietro e Paolo si trasformerà in un vero e proprio cinema all’aperto. Durante le serate, inoltre, sarà possibile visitare la chiesa anche all’interno”.

Anche per questa edizione di Corto di Sera sono tre le sezioni in programma: Visioni Isolane, dedicata alle opere di autori e registi siciliani, From Italy to Itala, rivolta ai registi del resto dello Stivale e Internazionali, sezione dei cortometraggi stranieri. “Olanda, Spagna, Francia, Irlanda e Repubblica Coreana, – dice ancora Sebiano Chillemi – sono solo alcune delle nazioni rappresentate in questa edizione”.

Si comincia il 10 agosto con Corto Espanso, con la proiezione di opere fuori concorso realizzate da autori messinesi; tra queste anche Medea, cortometraggio diretto da Giovanni Maria Currò, scritto da Luana Rondinelli e interpretato da Laura Giordani.

Inoltre, dopo la felice esperienza della scorsa edizione, torna anche quest’anno la Giuria di qualità, composta da: esperti, professionisti e appassionati di cinema che presenzieranno a tutte e tre le sere del Festival, stabilendo i cortometraggi vincitori nelle varie sezioni. Il voto del pubblico sancirà, invece, l’assegnazione del premio Giovannello da Itala.

Corto di Sera, organizzato dall’omonima associazione culturale, è realizzato nell’Ambito Tematico 03 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana – Programma Sensi Contemporanei Cinema della Sicilia Film Commission. L’evento si avvale del supporto della locale Pro Loco “Giovannello da Itala”, del patrocinio gratuito del Comune di Itala, e svolge la propria attività anche durante l’anno grazie agli accordi con gli storici partner quali: la Messina Film Commission, il Cineforum Don Orione, il CINIT, il FabLab di Messina, il Dalek Studio, il Festival di animazione Zabut, l’Associazione Zalab e la Federazione Nazionale dei Cinevideoautori. Una rete di associazioni culturali e istituzioni il cui obiettivo è quello di promuovere la cultura cinematografica e la diffusione del cinema come strumento di comunicazione e coesione sociale. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.00, l’ingresso è gratuito.