Ragusa: ritorna “Birrocco”, la festa della birra artigianale

Sarà finalmente festa, ancora una volta. Dopo due anni di pausa per la pandemia, ritorna “Birrocco”, una delle manifestazioni più apprezzate nel panorama enogastronomico della Sicilia sud orientale e che negli anni ha creato e offerto format sempre nuovo. Ritorna con la sua settima edizione e con un atteso quanto imperdibile Summer Tour lungo la fascia costiera del Sud Est sicliano.

Saranno infatti ben tre le prime tappe estive del food & craft beer festival nato con l’intento di promuovere i birrifici artigianali siciliani ma anche lo street food dell’isola. Si partirà con una tre giorni, dal 5 al 7 agosto, a Marina di Modica, a pochi metri dal mare. Si proseguirà successivamente, dal 19 al 21 agosto, nella terrazza del porto turistico di Marina di Ragusa per concludere un agosto all’insegna della birra dal 26 al 28 presso il lungomare di Gela.

Come ogni edizione, anche il Summer Tour 2022 di Birrocco sarà all’insegna del gusto e dei sapori tipici delle birre artigianali da degustare rigorosamente in allegria e in riva al mare. Una proposta ricca e completa e che, a partire dalla bevanda a base di luppolo, si declinerà in incontri, confronti, laboratori e serate di divertimento. Un’idea che nasce dalla consapevolezza che proprio in Sicilia negli ultimi anni si è registrato un incremento della produzione e la nascita di più birrifici artigianali che producono birre secondo le proprie ricette. E a loro si vuole rendere omaggio e svolgere un’attività di promozione.

Ad accompagnare la carovana del Birrocco ci saranno anche alcuni tra i migliori dj siciliani che si alterneranno tra i vari palchi delle diverse location per offrire sempre il massimo del divertimento e dell’intrattenimento. Non mancheranno di certo le birre, dalle più beverine a quelle più particolari, accompagnate da stand interamente dedicati alla proposta gastronomica e alla scoperta del gusto e dei sapori tipici della Sicilia. Inoltre, vista la crescente richiesta, verrà predisposta un’offerta food per celiaci e intolleranti al glutine.

Grazie al continuo coinvolgimento di esperti del settore, così come voluto dall’organizzazione del festival, durante il Summer Tour 2022 verranno organizzati veri e propri “Laboratori del Gusto” in cui 12 birre artigianali verranno proposte ed accoppiate a 12 portate gourmet meticolosamente studiate e preparate da chef del luogo. L’appuntamento con le birre e l’allegria del Birrocco è dunque previsto per i prossimi 5, 6 e 7 agosto presso Marina di Modica prima di sportasi inizialmente a Marina di Ragusa il 19, 20 e 21 agosto ed infine a Gela il 26, 27 e 28 agosto con il patrocinio dei rispettivi Comuni e di sponsor privati. Gli orari, le varie line-up delle tre location e soprattutto le birre artigianali presenti saranno svelati nei prossimi giorni sui canali social e sul sito web www.birrocco.it