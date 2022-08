Palermo: per Jazz section, Daria Biancardi con l’orchestra jazz siciliana

La voce nera e graffiante siciliana si esibisce per la Jazz Section all’interno del Festival Palermo Classica 2022 con un concerto dedicato alla regina della black music Aretha Franklin. In scena Daria Biancardi, accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana, diretta dal Maestro Domenico Riina, lunedì 1 agosto ore 21.15 Palazzo Chiaramonte Steri. Una scelta importante quella della Fondazione The Brass Group che da quest’anno ha stabilito una collaborazione con Palermo Classica. Dopo il vulcanico artista internazionale Christiann Tumalan con alcuni solisti della Orchestra Jazz Siciliana e la nota cantante Chiara Civello, il Festival dello Steri accenderà i riflettori su un altro concerto dedicato alla regina del Soul ed a seguire il cartellone proporrà diversi concerti sia classici che jazz.

Il concerto della cantante siciliana Daria Biancardi con l’OJS è una esibizione pensata e dedicata alla voce soul internazionale, cantante e pianista statunitense Aretha Franklin, icona del gospel, denominata “Lady Soul“ per la sua capacità di aggiungere una vena soul a qualsiasi cosa cantasse, e per le sue enormi qualità vocali. La sua voce è stata dichiarata ufficialmente “una meraviglia della natura”.

E’ un amore intenso e durevole quello coltivato per la grande Aretha Franklin da Daria Biancardi, passionale temperamento mediterraneo con un’istintiva sintonia per le forme più calde della black music, tra soul, funk e rhythm’n’blues. Canzoni come “Respect”, “Spirit in the dark”, “You make me feel like a natural woman” e simili altri capolavori resi indimenticabili dalla leggendaria “Regina del Soul” da sempre costituiscono il repertorio ideale che consentono alla cantante siciliana di esprimere al meglio non solo la caratteristica vocalità scura, ricca di vibrazioni, sanguigna e potente ma anche quelle notevoli capacità interpretative che sanno attingere con convinzione a registri drammatici e ironici, rabbiosi e passionali: insomma, l’autentica cifra distintiva di una voce capace di emozionare come poche altre. Esaltato dal feeling che l’artista siciliana ha ormai consolidato con la bacchetta di Domenico Riina e con la OJS, questo omaggio si colloca in magnifica prosecuzione emotiva con lo spettacolare tributo ad Aretha Franklin (allora da poco ritiratasi dalle scene) cui Biancardi aveva partecipato nell’autunno 2017 a Memphis.

BiancarDaria Biancardi cantando Listen ha vinto la supersfida di All Together Now su Canale 5. Sarà lei, la siciliana autoctona – con quella voce inarrivabile che pesca nell’universo black e quei suoi modi da “getto girl”, frutto degli anni passati a Brooklyn fra la comunità sudamericana – a lanciarsi senza paracadute nella musica di Aretha Franklin accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana. La sua sarà una scorribanda tra i pezzi più famosi della stessa cantante afroamericana, per poi lasciarsi coinvolgere dal suo repertorio oramai consolidato con l’orchestra del Brass.