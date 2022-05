San Vito Lo Capo (Tp): arriva la ruota panoramica

Dal 25 maggio San Vito Lo Capo, centro del catanese, avrà la sua ruota panoramica fruibile anche dai disabili. La ruota, posizionata sul lungomare, è alta 34 metri e dotata di 20 cabine. Potrà trasportare fino a 144 passeggeri. La sera sarà illuminata da luci a led multicolore che arricchiranno di suggestione il viaggio a bordo della struttura circolare.

“E’ un ulteriore elemento attrattivo che consentirà di godere a 360 gradi della bellezza del nostro territorio – dichiara il sindaco Giuseppe Peraino – con un panorama che abbraccia la nostra meravigliosa spiaggia con il suo mare cristallino, tutto il borgo marinaro di case bianche con il santuario, il faro e monte Monaco.

Su proposta dell’amministrazione comunale e grazie alla sensibilità dell’impresa che gestisce l’impianto – aggiunge – la fruizione della ruota panoramica per le persone con disabilità sarà gratuita; per i residenti, invece, è prevista una riduzione del prezzo del biglietto”.

La ruota panoramica sarà in funzione tutti i giorni per tutta l’estate. “Quest’anno i turisti e tutte le persone amanti di San Vito Lo Capo avranno la possibilità di arricchire il proprio soggiorno anche attraverso la ruota panoramica – dichiara Nino Ciulla, assessore al turismo – crediamo che sia un’ulteriore opportunità per ammirare, da un punto di vista non usuale, uno scorcio meraviglioso come quello della costa Gaia. La fruizione gratuita dell’impianto da parte dei disabili è la dimostrazione che San Vito Lo Capo si conferma destinazione inclusiva cercando di dare a tutti la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile per le loro vacanze”.