San Piero Patti (Me): al via il bando pubblico per alloggi popolari

A San Piero Patti, nel messinese, l’amministrazione guidata dal sindaco Salvino Fiore, ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione in locazione di alloggi popolari. Il bando si potrà consultare alla pagina https://servizi.comune.sanpieropatti.me.it/sppatti/po/mostra_news.php?id=46&area=H.

Le domande dovranno essere presentate entro 2 mesi dalla pubblicazione del bando. Per l’amministrazione comunale si tratta di un bando molto importante che molte famiglie aspettavano. Il bando si inserisce nell’ampio programma di riqualificazione e realizzazione di nuove case popolari.

Sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione delle case popolari in via Carmine ed è in programma l’utilizzo delle economie dei lavori delle ultime case popolari ristrutturate per ulteriori interventi di riqualificazione. “Voglio mettere in condizione di non fare errori nella compilazione delle domande tutti i cittadini – spiega il primo cittadino – per questo abbiamo chiesto agli uffici di mettersi a completa disposizione per aiutarli nella compilazione delle domande”.