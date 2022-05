Catania: l’istituto Fermi-Eredia alla fiera mediterranea del cavallo

Insieme ad una delegazione di 11 scuole statali della Sicilia orientale, anche l’istituto Fermi Eredia di Catania ha partecipato alla fiera mediterranea del cavallo alla tenuta di Ambelia a Militello Val di Catania.

Un appuntamento importante e una prestigiosa vetrina a cui ha partecipato anche l’istituto catanese, individuato dall’assessorato all’istruzione e formazione della regione, per la specificità dell’indirizzo di studio in materia agraria, agroalimentare e agroindustria, quale scuola polo di riferimento per il coordinamento, l’organizzazione e la gestione delle attività relative alla partecipazione studentesca.

“Questa scuola – ha dichiarato la dirigente, Giuseppa Lo Bianco – investe da sempre energie e risorse per puntare sul futuro dei propri studenti. Essere stati individuati dalla regione come scuola di riferimento per una manifestazione che accoglie migliaia di visitatori nazionali e internazionali, è un grande onore e contemporaneamente un enorme riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni e per tutte le potenzialità e le eccellenze che l’istituto sa offrire”.

Insieme all’istituto hanno risposto all’invito, partecipando alla manifestazione con proprie delegazioni studentesche: l’istituto comprensivo De Roberto di Catania; l’istituto Brancati di Catania; l’istituto Falcone di San Giovanni La Punta; l’istituto comprensivo Fava di Mascalucia, l’istituto Casella di Pedara; l’istituto Costa di Augusta (Sr); l’istituto omnicomprensivo Don Bosco Maiorana di Troina nell’ennese; l’istituto De Felice Giuffrida di Catania; l’istituto Redi di Paternò e l’istituto De Nicola di San Giovanni La Punta.