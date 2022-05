Catania: con i pomodori trasportava articoli pirotecnici

Insieme al suo carico di pomodoro e di salsa confezionata trasportava articoli pirotecnici. È successo a Catania dove gli agenti della polizia stradale hanno denunciato un uomo di 46 anni di Vittoria, nel ragusano.

Nel corso delle operazioni di verifica non è sfuggita agli operatori una certa agitazione e chiari segni di nervosismo da parte dell’autotrasportatore. Gli agenti hanno raffrontato i documenti di trasporto e la merce presente nel vano di carico dell’automezzo.

Arrampicandosi tra le pedane stipate e con le chiare difficoltà del caso, gli operatori hanno notato che, circoscritte da alter pedane contenenti i pomodori e le salse, si trovavano alter due pedane con articoli pirotecnici collocate in maniera tale da non essere visibili dall’esterno. Da un controllo più approfondito anche con l’ausilio del nucleo artificieri, è emerso che si trattava di un pericoloso carico di fuochi d’artificio per un peso di circa 700 Kg.

Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e affidato in custodia giudiziale ad una ditta specializzata, mentre l’autotrasportatore è stato indagato in stato di libertà nonché sanzionato in via amministrativa per le violazioni in materia di trasporto di merci pericolose.