Catania: iniziativa a Casa Pia a 30 anni dalla strage di Capaci

A 30 anni dalla strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, il movimento cristiano lavoratori organizza per domani, in collaborazione con la fondazione Ebbene, a Catania in piazza Casa Pia, una giornata con gli studenti.

Dalle 08.30 di lunedì 23 maggio e per tutta la mattina gli studenti animeranno la piazza. Presenti gli alunni degli istituti comprensivi Pascoli-Crispi, Boer-Verona Trento e Battisti-Foscolo. Attraverso l’arte, con un laboratorio a cielo aperto, gli studenti racconteranno con i loro occhi il contrasto alle mafie e realizzeranno i lenzuoli a tema, collegandosi con l’attività che la fondazione Ebbene promuove ogni anno.

Alle 12.00 sarà piantato un albero di ulivo che “consegniamo alla città come simbolo di vita e speranza, ma soprattutto – sottolineano gli organizzatori – chiederemo ai bambini di prendersene cura, come simbolo di cura per la legalità”. L’iniziativa rientra tra le attività del progetto “Un’opportunità per me, la gimkana del sabato” avviato a marzo e che mette insieme azioni complementari per la riqualificazione della piazza”.