Partinico (Pa): nel maggio dei libri percorso letterario da Verga a Danilo Dolci

In occasione del maggio dei libri iniziativa di BCsicilia in un percorso letterario siciliano da Verga a Danilo Dolci. La campagna nazionale è nata nel 2011 per avvicinare al mondo dei libri e della lettura la gente. “Leggere per comprendere il presente, il passato e il futuro” è il tema della XXII edizione, tre filoni adatti a molteplici generi letterari, per conoscere il mondo che ci circonda.

La sede di Partinico, centro del palermitano, di BCsicilia, sezione Sebastiano Tua ha organizzato la manifestazione in collaborazione con l’accademia della cultura, l’istituto Danilo Dolci e l’ITCG Carlo Alberto Dalla Chiesa. Appuntamento per domani, sabato 21 maggio alle 10.30 al teatro Gianì di via Bellini a Partinico.

Nel corso della giornata saranno lette pagine tratte dalle opere di Verga, Capuana, Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, Lucio Piccolo di Calanovella e Danilo Dolci. I lavori saranno coordinati dalla presidentessa della sede di BCsicilia, Teresa Chimenti e da Giuseppe Di Trapani, presidente dell’accademia della cultura. A leggere alcuni brani degli autori citati saranno la docente Maria Viola dell’istituto Danilo Dolci, l’attore Lorenzo Randazzo, le professoresse Cenzina Oliveri, Lia Corrao, Loretta Biundo e il professore Vincenzo Di Paola. Alla manifestazione parteciperanno gli alunni Angela Naimo, Benedetta Avvenire, Federica Schillizzi, Leonardo Sacco. Il materiale utilizzato per l’iniziativa è stato fornito dalla fondazione Verga. Sarà possibile seguire la manifestazione anche in diretta sulle pagine Faceook.