Milo (Ct): emozioni nel primo anniversario della scomparsa di Battiato

Nel primo anniversario della scomparsa del cantautore siciliano Franco Battiato, a Villa Grazia si è chiusa la lunga giornata a lui dedicata a Milo con un flash mob musicale. Un appuntamento organizzato dalla pro loco che ha aperto l’evento solo ad un piccolo gruppo di fans.

In contrada Praino, con il sottofondo di “Stranizza d’amuri”, sono state accese alcune lanterne volanti, levatesi nel cielo davanti alla casa di Battiato. Un omaggio per ringraziare l’artista che ha dato tanto alla città di Milo. Prosegue dunque l’impegno per la realizzazione di una statua di brozo a grandezza naturale, dedicata a Franco Battiato e Lucio Dalla, i due cantautori che avevano scelt il piccolo comune alle pendici dell’Etna per acquistare casa, trasformando Milo in uno straordinario laboratorio musicale. Un progetto ambizioso e costoso, per il quale l’ente Pro Loco ha lanciato una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma “La rete del dono”.

La lunga giornata in ricordo di Battiato è iniziata con una meditazione all’alba e ha visto anche l’atteso omaggio musicale, in piazza Belvedere Giovanni d’Aragona, del compositore Stefano Pio, figlio del violinista Giusto Pio, coautore di molti elebri brani dell’artista siciliano.

Lo spettacolo, che ha emozionato e oinvolto il folto pubblico giunto, è stato presentato in anteprima a Milo. Sul palco, oltre a Stefano Pio che ha suonato il violino originale del padre, si è esibito un ensemble composto da un quintetto d’archi, pianoforte, tastiere e danze, con le voci di Enrico Masiero e Daniela Papale. Lo spettacolo è stato introdotto dal brano di particolare suggestione ed attualità, “Pace”, eseguito da Rosario Di Bella. Oggi seconda giornata di eventi concentrati tutti nel centro servizi.

Si inizierà alle 17.00 con la presentazione del libro “Viaggio nella commedia di Dante” di Paolo Sessa. Assieme all’autore interverranno Mario Tropea e Sergio Cristaldi dell’università di Catania e la dentista Maria Soresina. Il vicesindaco di Milo, Concetta Cantarella, porterà i saluti dell’amministrazione comunale. Modererà il giornalista Turi Caggegi.

Alle 18 è previsto l’incontro dal titolo “Franco Battiato e la viione di Dante Alighieri – viaggio nel regno del ritorno” condotto da Fabio Bagnasco e Fiorella Nozzetti. Infine, alle 19.00, sarà proiettato il film “Attraversando il Bardo”, ultimo docufilm di Battiato in cui si affronta i ltema complesso de passaggio nell’Aldilà secondo differenti tradizioni spirituali e le più recenti ognizioni scientifiche.