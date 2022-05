Caltanissetta: smaltimento dei rifiuti, sequestrati due opifici

Su disposizione della procura di Caltanissetta la guardia di finanza del luogo ha sequestrato due opifici per irregolarità nell’approvazione dei bilanci di esercizio che avrebbero riportato perdite ritenute non reali e non giustificate in capo alla società di San Cataldo, mostratasi priva di idonei piani di risanamento deliberati dal consiglio di amministrazione. L

I componenti del consiglio di amministrazione della ditta, attraverso negozi giuridici formalmente leciti, avrebbero riversato sistematicamente beni strumentali e funzionali alla prosecuzione dell’attività predominante in una società di nuova costituzione, riconducibile agli stessi amministratori di fatto.

La complessa operazione, condotta con l’ausilio di attività tecniche, si è conclusa con l’applicazione della misura cautelare personale dell’interdizione dall’esercizio di uffici direttivi a carico di 6 soggetti, in concorso tra loro, per bancarotta fraudolenta impropria e con l’emersione di una disponibilità di beni per un valore ammontante a oltre 3 milioni di euro sottoposti alla misura cautelare reale del sequestro.