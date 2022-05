Modica (Rg): consegnati 6 elogi ad agenti della polizia locale

Sono sei gli agenti di polizia locale di Modica, nel ragusano, che hanno ricevuto sei elogi scritti. Gli apprezzamenti sono stati consegnati questa mattina dal comandante Rosario Cannizzaro agli ufficiali Ignazio Bonomo, Pietro Caschetto e Giovanni Leocata; agli assistenti Marcello Scivoletto e Giovanni Terranova e all’agente Orazio Di Giacomo.

Gli interessati, in particolare, nonostante fuori servizio e non reperibili, si sono prestati in vari interventi delicati, a supporto di colleghi operativi, nello specifico in occasione di incidenti mortali. “E’ un modo per riconoscere a questi colleghi – spiega il comandante – la gratitudine, non solo mia e dei miei vice, ma di tutto il corpo di polizia locale.

Purtroppo la gravissima carenza di organico non ci consente di disporre di molteplici unità. Spesso – continua – siamo stati costretti a chiedere ai colleghi a riposo di rientrare in servizio per esigenze particolarmente gravi come gli incidenti mortali. Voglio ricordare a me stesso che un collega, a seguito di un sinistro verificatosi a Maganuco, dove perse la vita un imprenditore, non esitò, nonostante si trovasse in spiaggia con la famiglia, a dare supporto alla pattuglia chiamata per i rilievi”.

Gli elogi sono stati consegnati agli agenti perché hanno “dato prova di competenza, determinazione, acume investigativo e attaccamento al corpo di polizia locale assicurando la loro presenta, nonostante fosse fuori servizio e senza limiti di orario”.

“Provo orgoglio – conclude Cannizzaro – nei confronti di questi colleghi”.