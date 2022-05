Messina: due progetti candidati al premio “PA sostenibile e resiliente 2022”

Sono due i progetti della città metropolitana di Messina candidati al premio “PA sostenibile e resiliente 2022”. Si tratta di “Comunità di pratiche” e “Meno plastica a scuola”. I premi saranno consegnati durante la manifestazione Forum PA 2022.

Il progetto “Comunità di pratiche” è nato dall’interazione tra la città metropolitana di Messina e l’ANCI con l’intervento fattivo dei 108 comuni che compongono il territorio provinciale. Realizzare ed implementare uno spazio virtuale e reale di collaborazione permanente e di condivisione di conoscenze, strumenti e “buone prassi” è il cuore di questo progetto che mira ad accrescere le competenze e realizzare un sistema efficace di gestione dei rischi in materia di anticorruzione e trasparenza, protezione civile, ambiente, viabilità, appalti o altri campi comuni. Il gruppo di lavoro, coordinato dalla segretaria generale dell’Ente, Maria Angela Caponetti, coinvolge i servizi: anticorruzione, trasparenza, urp e servizi al cittadino, programmazione, organizzazione e performance, contratti e servizi informatici.

Meno plastica a scuola è il secondo progetto candidato al premio. Un piano di lavoro che punta alla promozione e divulgazione delle partiche di riciclo e riuso in ambito scolastico, attraverso momenti di riflessione sulle azioni da compiere per la riduzione delle plastiche monouso all’interno degli edifici scolastici e di confronto sulle possibili esperienze pratiche di approccio al cambiamento e l’adozione di modelli di comportamento più sostenibili nella quotidianità delle proprie azioni, anche all’interno della vita scolastica.

In aggiunta, come azione pratica, è prevista a fine anno scolastico la consegna agli studenti e a tutto il personale di un istituto comprensivo pilota di una borraccia in alluminio e il posizionamento nei vari plessi di erogatori di acqua.

Il gruppo di lavoro del progetto è composto da: Carmelo Casano, responsabile ufficio rapporti con il ministero per la transizione ecologica e Giuseppe Cacciola, responsabile ufficio controllo aria e nodo INFEA. Per l’università di Messina ha partecipato la docente Nunziacarla Spanò insieme al dottor Marco Giacoponello per la MG communication e l’architetto Elena Lucia per l’associazione interazioni urbane.

I candidati al premio “PA sostenibile e resiliente 2022” sono 52. Fra loro anche l’università di Padova, la regione Calabria, l’università di Cagliari, oltre ad associazioni ed aziende private. I premi osaranno consegnati dal 14 al 17 giugno al forum PA 2022.