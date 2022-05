Messina: la finanza sequestra 10 Kg di droga tra marijuana e hashish

Più di 10 Kg di droga tra marijuana e hashish, sono stati sequestrati dagli agenti della guardia di finanza di Messina. Nel corso degli ordinari controlli agli imbarcaderi privati, le fiamme gialle di Messina hanno intimato l’alt ad un’auto appena sbarcata dalla costa calabra, che ha tentato repentinamente la fuga. I militari hanno trovato un borsone contenente 5 buste di marijuana e 50 panetti di hashish.

Sulla base delle indagini, che dovranno trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, l’indagato è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti ed aggregato al carcere di Messina Gazzi.

Dalle analisi effettuate la marijuana è risultata essere Amnesia Haze, una particolare varietà dall’alto principio attivo, considerata per questo tra le più potenti al mondo. Il complessivo quantitativo di droga sequestrata avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio della provincia, circa 185 mila euro.