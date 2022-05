Barcellona Pozzo di Gotto (Me): controlli del territorio, 2 denunce e 4 giovani denunciati

Quattro giovani sono stati segnalati in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti e altre due persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione messinese di Barcellona Pozzo di Gotto.

I carabinieri hanno denunciato due persone per guida sotto l’effetto di alcool perché fermati alla guida di auto con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Inoltre, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno elevato quattro sanzioni per la mancata copertura assicurativa e sottoposto a sequestro amministrativo 4 auto.

Infine, durante il servizio che ha permesso di controllare più di 80 veicoli e circa 100 persone, con la contestazione di varie violazioni al codice della strada, per l’ammontare complessivo di 12.000 euro, 4 giovani sono stati segnalati alla prefettura di Messina in qualità di assuntori di droga in quanto trovati in possesso di modiche quantità di droga per uso personale. La droga è stata inviata ai carabinieri del Ris di Messina per le analisi di laboratorio.