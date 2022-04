Catania: spaccio di droga, in manette uno spacciatore “distratto”

Uno spacciatore “distratto” è stato arrestato a Catania dai carabinieri in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio, impegnati in un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa, stavano procedendo al controllo di persone e dei mezzi in transito in via Capo Passero quando ha notato alcune auto in sosta in mezzo alla strada e alcune persone intente a parlottare con i conducenti delle auto.

Alla vista dei militari, il capannello di persone e auto si è dileguato. Le persone a piedi hanno fatto perdere le tracce all’interno del porticato di un palazzo, mentre gli altri, a bordo delle auto, ingranando la marcia, sono spariti per le stradine limitrofe.

I militari hanno continuato l’attività decidendo di effettuare un ulteriore transito nella stessa strada, posizionandosi a pochi metri di distanza dagli stessi soggetti notati poco prima che nel frattempo erano tornati esattamente nello stesso punto.

La seconda volta nessuno ha notato la presenza dei carabinieri che hanno raggiunto uno dei giovani a piedi, in particolare il 20enne che è stato bloccato mentre nel tentativo di disfarsene ha fatto cadere a terra 12 involucri contenenti cocaina.

La perquisizione personale operata nei confronti del giovane ha permesso di trovare nelle tasche dei suoi pantaloni anche 300 euro, mentre altri 900 sono stati trovati all’interno del sellino dello scooter Honda SH posteggiato nelle vicinanze del controllo la cui chiave è stata trovata nelle tasche del 20enne.

È stato recuperato a terra, abbandonato da un altro giovane notato in strada con la combriccola e in corso di identificazione, un marsupio dove i militari hanno trovato altre 42 bustine contenenti cannabis indica del peso complessivo di 34 grammi. Il giovane è stato arrestato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.