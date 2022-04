Aci Sant’Antonio (Ct): acqua ed energia elettrica gratis, una donna denunciata

Una donna di 50 anni è stata denunciata dai carabinieri ad Aci Sant’Antonio, nel catanese, per aver rubato acqua ed energia elettrica. Nella mattinata i militari dell’Arma sono stati impegnati in diversi interventi finalizzati a contrastare il diffuso fenomeno delle truffe ai gestori di forniture dei servizi elettrico ed idrico con allacci abusivi diretti alla rete pubblica.

I carabinieri, con il supporto del personale tecnico di E-distribuzioni ed Acoset, hanno svolto specifiche verifiche presso diverse abitazioni che avevano lasciato presupporre una alterata misurazione della corrente elettrica.

Giunti in via Madonna delle Grazie e avuto accesso all’abitazione della donna, in particolare nel cortile di pertinenza, i militari hanno notato, posizionato peraltro in bella mostra, un contatore dell’energia elettrica con l’interruttore abbassato e quindi spento. Di contro è stato constatato che l’abitazione della donna era completamente illuminata a giorno e quindi inequivocabilmente servita dall’energia elettrica.

Al controllo degli altri contatori dell’abitazione è emerso che il contatore dell’acqua non era affatto presente e che l’allaccio della relativa fornitura appariva manomesso e direttamente collegato alla rete pubblica.

Il personale di entrambi gli enti intervenuti ha stimato che le forniture di energia elettrica e acqua di cui ha fruito gratuitamente la donna, hanno comportato un danno economico di circa 15.000 euro complessivi tra E-distribuzione e Acoset.