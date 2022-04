Vittoria (Rg): sequestrate bombole senza autorizzazioni

Più di 1.000 bombole e quasi 10.000 Kg di Gpl custoditi senza autorizzazioni sono stati sequestrati dagli agenti della guardia di finanza di Ragusa. Gli interventi hanno permesso di individuare due depositi a Vittoria, riconducibili ad altrettanti esercizi commerciali del territorio. qui erano state immagazzinate più di 1.000 bombole di Gpl senza che per le stesse fossero state rilasciate le previste certificazioni prevenzioni incendi dei vigili del fuoco trattandosi dunque di luoghi non idonei a garantire la sicurezza in caso di emergenza.

In aggiunta, anche l’accesso effettuato presso i locali commerciali, situati in pieno centro abitato, ha posto in luce come negli stessi fossero conservati quantitativi di materiale esplodente in quantità che supera la soglia massima di sicurezza consentita.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e i due titolari responsabili sono stati denunciati alla procura per reati inerenti la detenzione abusiva di materiale esplodente e l’omessa dichiarazione dello stesso.