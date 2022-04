Messina: sequestrati 7 kg di cocaina agli imbarcaderi

Agli imbarcaderi di Messina sono stati sequestrati dalla finanza 7 Kg di cocaina. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un uomo straniero e una calabrese. Tutti e due sono ritenuti responsabili dell’illecito traffico di narcotico.

In particolare, grazie al fiuto dei cani antidroga Ghimly e Haidy, altamente specializzati in operazioni della specie, durante il controllo di un’auto appena sbarcata dalla costa calabrese, le fiamme gialle del gruppo di Messina hanno trovato sei panetti di cocaina (di cui 2 riportanti il marchio di una nota casa di moda) per un peso complessivo di 7 kg circa, trasportati in un doppio fondo ricavato nel vano porta oggetti anteriore del mezzo.

Sulla base delle risultanze investigative, che dovranno comunque trovare conferma in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, entrambi gli indagati sono stati arrestati, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato guadagni illeciti per quasi due milioni di euro.