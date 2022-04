Acireale (Ct): controlli ad un cantiere, 3 denunce e attività sospesa

I carabinieri ad Acireale, nel catanese, hanno denunciato tre persone e sospeso un’attività nell’ambito di controlli in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso. I carabinieri della locale stazione e i colleghi del Nil hanno proceduto ad ispezionare sul viale Cristoforo Colombo un cantiere operante per la realizzazione di una struttura per la vendita di prodotti alimentari e non.

All’esito degli accertamenti sono stati denunciati un 45enne di Zafferana Etnea e un 42enne di Paternò, entrambi rappresentanti legali di due distinte ditte operanti nel cantiere, per inidoneità della viabilità all’interno del cantiere e per aver omesso l’installazione di protezioni per la caduta dall’alto.

Il solo paternese è stato denunciato anche per omessa formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e mancata consegna dei tesserini di cantiere ai lavoratori. I militari, inoltre, nei confronti di un 47enne di Acireale hanno proceduto alla denuncia per omissione del coordinamento tra le imprese operanti nel cantiere.

La verifica si è conclusa con un provvedimento di sospensione dell’attività di cantiere per le gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro riscontrate, nonché con sanzioni amministrative per un importo di quasi 20.000 euro.