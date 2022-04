Catania: Enel green power implementerà un impianto di pannello fotovoltaici

A Catania l’Enel green power implementerà un impianto per la produzione di pannelli fotovoltaici ad elevate prestazioni, con una ricaduta occupazionale non indifferente. La notizia è commentata da Giovanni Musumeci, segretario territoriale della Ugl di Catania.

Sindacato che, da sempre, sostiene la necessità di un maggiore sviluppo industriale della storica zona produttiva a sud della città dove già sorgono numerose imprese di assoluto valore. “Proprio negli ultimi mesi, come Ugl, abbiamo intensificato la nostra azione di proposta per evitare la desertificazione di un’area dalle tante potenzialità.

La scelta di Enel green power che ringraziamo per l’attezione nei confronti di Catania, arriva infatti in un momento in cui da una parte stiamo assistendo alla vicenda che vede protagonista Pfizer, mentre dall’altra ci sono realtà come STMicroelectronics, la stessa Egp e molte altre grandi e medie imprese che continuano ad investire su Catania. ”Il tutto nella speranza – scrive il sindacato – che anche Intel scelga di sposarsi con questo territorio che ha dato molto e può continuare a dare ancora di più in termini di vantaggi economici e forza lavoro. Vogliamo sottolineare, infine, l’opera di concertazione svolta dalle istituzioni comunali e regionali, segno che quando si uniscono le forze, in modo concreto e credibile, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Continuiamo, dunque, a sostenere la centralità di Catania in ambito euro mediterraneo che significa per la nostra città metropolitana e per l’intera Sicilia incremento economico e lotta alla disoccupazione”.