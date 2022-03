Palermo: “Una città capace di cura e di futuro” con Attac Italia

I cantieri della Zisa a Palermo ospiteranno il 2 e 3 aprile “Una città capace di cura e di futuro”. Sono previsti tre incontri partecipativi con il fondatore di Attac Italia, Marco Bersani, articolati su tre macrotemi fondamentali per il futuro della città e del pianeta sui quali, a partire dai giovani, si vuole aprire un dibattito e raccogliere i contributi di tutti i partecipanti.

Sabato 2 aprile dalle 09.00 alle 13.30 si parlerà di “Crisi eco climatica – prendersi cura del territorio dei beni comuni della vita” con Christhian Mulder e Federico Butera. Introdurranno i lavori Nino Lo Bello, Tommaso Castronovo, Daniele MOnteleone e Giù D’Angelo.

Nel pomeriggio di sabato 2 aprile, dalle 14.30 alle 18.00, invece, il tema sarà: “Diseguaglianze sociali – prendersi cura delle persone tra povertà, diseguaglianza e mafia” con Cosimo Scordato e Umberto Santino. Introdurranno i lavori Donatella Natoli, Andrea Governale, Clara Triolo, Fulvio Vassallo Paleologo e Katia Orlando.

Domenica 3 dalle 09.00 alle 13.30 “Palermo in comune – prendersi cura con le persone dei beni comuni e della ricchezza collettiva” con Marco Bersani e Antonella Leto. Introdurranno i lavori Giuseppe Marsala, Emanuele Tornatore e Giulia Di Martino.

Fra i relatori: Christian Mulder, titolare di cattedra di ecologia all’università di Catania e da oltre 30 anni ricercatore sugli effetti dell’agricoltura intensiva e del surriscaldamento globale sugli organismi del suolo; Federico Butera, professore emerito di fisica tecnica ambientale al politecnico di Milano e da oltre 40 anni svolge attività di ricerca, divulgazione scientifica e progettazione nel settore dell’uso razionale dell’energia e delle fonti rinnovabili nell’ambiente costruito. Ha ricevuto numerosi premi internazionali, l’ultimo dei quali, nel 2021, i premi oRobert Schuman dell’accademia delle scienze di Bologna e il premio Demetra per la saggistica ambientale. Autore di centinaia di pubblicazioni e di libri scientifici e divulgativi, nel suo ultimo lavoro delinea uno scenario basato sull’economia circolare, la riduzione degli sprechi, l’efficienza nell’uso delle risorse e dell’energia e, infine, delinea anche la strada da intraprendere per rendere reale una conversione ecologica.

E, ancora, don Cosimo Scordato, presbitero della chiesa palermitana, insegna alla facoltà tecologica della Sicilia. È impegnato in progetti e prassi di risanamento e promozione socio culturale nel territorio di Palermo e provincia. Nel 1985 il cardinale gli affida la rettoria di San Francesco Saverio che porta avanti per 35 anni, in un territorio immiserito da basso livello di scolarizzazione e di conoscenze, dalla presenza di bracci finali di organizzazione mafiosa, da ragazzi sbandati, da una scarsa presenza di cultura del lavoro. Fra i relatori anche Umberto Santino, fondatore e direttore del centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato di Palermo, da decenni uno dei militanti democratici più impegnati contro la mafia. Tra i massimi studiosi a livello internazionale di questioni concernenti i poteri criminali, i mercati illegali, i rapporti fra economia, politica e criminalità, i suoi scritti sono studiati da tutti coloro che sono impegnati sia dal punto di vista storico che attuale nella conoscenza e comprensione delle più importanti organizzazioni criminali.

Marco Bersani, laureato in filosofia, è stato dirigente comunale dei servizi sociali ed è supervisore pedagogico di cooperative sociali. Socio fondatore di Attac Italia, è stato uno dei principali animatori del forum italiano dei movimenti per l’acqua e la campagna “Stop Ttip Italia”. Fra i soci fondatori di Cadtm Italia e fra i facilitatori del percorso di convergenza “La società della cura”. Collabora con il Manifesto e con comune-info.

Antonella Leto, restauratrice di beni culturali e attivista del forum siciliano movimenti per l’acqua e beni comuni con cui contribuisce a promuovere pace e smilitarizzazione, gestione pubblica e partecipativa dei beni comuni, conversione ecologica, giustizia sociale ed ambientale. Con il forum siciliano ha promosso la legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali per la ripubblicizzazione dell’acqua in Sicilia che ha seguito in commissione ambiente fino all’approvazione nel 2015. Ha partecipato a diverse campagne tra cui quelle referendarie “Due sì per l’acqua bene comune, contro nucleare e legittimo impedimento, contro le riforme costituzionali e contro le trivellazioni petrolifere.