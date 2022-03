Linguaglossa (Ct): Slow Food festeggia con la salsiccia al ceppo, arte e cibo

Domenica appuntamento a LInguaglossa, nel catanese, con una festa Slow food con salsiccia al ceppo in una giornata dedicata all’arte, al cibo e ai presìdi. Appuntamento nel centro del catanese alle 11.00 di domenica 3 aprile al museo Francesco Messina-Salvatore Incorpora che per l’occasione aprirà le porte della retrospettiva “Premio nazionale di pittura. Pineta di Linguaglossa”. Un regalo che la città del 51esimo presidio Slow Food ha voluto fare a tutti gli appassionati.

“La giornata di domenica – commenta Vanessa Gulisano, responsabile degli eventi della condotta Slow Food Catania – è stata pensata per dare la possibilità a tutti coloro che non hanno potuto presenziare alla presentazione ufficiale di assaggiare questa salsiccia e di farlo alla maniera di Slow Food, ossia con una giornata dedicata alla convivialità.

La cittadina di Linguaglossa aprirà per noi il museo dandoci la possibilità di unire cibo, divertimento e cultura. Un buon mix per festeggiare l’arrivo di una primavera che sembra non aver fretta di arrivare, speriamo che sia di buon auspicio”.

“Una domenica all’insegna del divertimento, ma soprattutto del buon cibo. Tante saranno le sorprese che abbiamo ideato – spiega Anastasia De Luca, fiduciaria della condotta catanese – uniremo tradizione e innovazione, generazioni che hanno fatto la storia dell’eccellenza enogastronomica siciliana a giovani promesse del territorio, attraverso un filo conduttore che è la voglia di raccontare una Sicilia dei sapori, buona, pulita e giusta e lo faremo unendo la storia di un territorio, come Linguaglossa, all’intuizione di una giovane realtà di questa isola, Vocano Gin. Una libera interpretazione dei presìdi nel menu preparato per noi dal ristorante Ruvì, preceduto appunto dalla degustazione di un gin prodotto sull’Etna, Volcano Gin, durante la quale i tre giovani produttori Diego Pollicina, Alessandro Malfitana e Stefano Lo Giudice, ci racconteranno la loro storia. Seguirà una degustazione di colombe pasquali artigianali realizzate da Dolci Ricordi di Sicilia in collaborazione con lo chef Angelo Cinquerighe. Una piacevole incursione di Piero di Giovanni dell’enoteca regionale siciliana-Sicilia orientale che ci sorprenderà con delle piacevoli novità e la possibilità dopo pranzo di recarsi alla manifestazione Le contrade dell’Etna. Il ristorante è davvero vicino, dove per i soci Slow Food è previsto uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto. Insomma, un programma intenso dove non mancheranno le eccellenze siciliane”.

Un programma che vede la collaborazione e la sinergia tra più realtà di un territorio che negli ultimi anni sta stupendo e interessando food and winelovers da tutto il mondo. “Ci piace definirci figli dell’Etna, siamo nati e cresciuti qua. L’idea di creare qualcosa nella nosta e dalla nostra terra – dichiara Alessandro Malfitana, uno dei produttori di Volcano Gin – ci ha dato quella spinta giusta per scorgere un’opportunità laddove gli altri vedevano limiti. Abbiamo la fortuna di vivere su un’isola che sa regalarci infinite risorse, tocca a noi saperle valorizzare al massimo.

Il nostro – continua Malfitana – è un dry gin vulcanico che nasce alle pendici dell’Etna e che ne racconta il carattere forte, etereo, che vuole raccontarsi senza bisogno di parole. Far parte di questa grande squadra messa su da Slow Food per inaugurare una nuova primavera in tutti i sensi è emozionante. Crediamo nel valore della collaborazione, perché soli si può anche andare avanti, ma insieme si va lontano”.

Una giornata ricca di appuntamenti, una nuova primavera come la hanno definita gli organizzatori. Sarà un momento di convivialità e di ritorno all’aria aperta, un luogo e un tempo per ritrovarsi fuori dalle mura domestiche e divertirsi con gli amici, la famiglia e con la curiosità di scoprire nuovi sapori.