Messina: controlli del territorio, 8 denunce e 7 assuntori di droga segnalati

Otto persone denunciate e sette assuntori di droga segnalati. Sono i numeri di un’operazione di controllo del territorio effettuata dai carabinieri della stazione di Messina Sud insieme ai colleghi del nucleo radiomobile del capoluogo. L’operazione, in particolare, ha puntato l’attenzione nel villaggio di Mangialupi e nel villaggio Aldisio.

Obiettivi primari sono stati l’identificazione di soggetti di interesse operativo, il controllo della circolazione stradale, la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e inerenti alle sostanze stupefacenti. I carabinieri di Fiumedinisi hanno denunciato un giovane messinese che è stato trovato in possesso di modiche quantità di marijuana già suddivisa in dosi.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane, all’esito della quale i carabinieri rinvenivano ulteriori 35 grammi circa della stessa sostanza stupefacente. La droga è stata posta sotto sequestro e l’individuo è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta al controllo della circolazione stradale, dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Messina e quelli della stazione di Santo Stefano Medio hanno proceduto, segnalandoli alla competente Autorità giudiziaria, nei confronti di: una 23enne messinese per guida sotto l’effetto dell’alcool poiché, controllata alla guida di un’auto e sottoposta all’accertamento tramite etilometro; un 40enne messinese fermato alla guida di un veicolo in stato di apparente alterazione che si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti sanitari inerenti lo stato psicofisico; una 35enne messinese per porto di armi o oggetti atti ad offendere. La donna è stata fermata alla guida della propria auto e trovata in possesso di un coltello a serramanico di 15 entimetri di genere vietato; 3 persone tra i 19 e i 35 anni, tutti messinesi, per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone in quanto circolavano a bordo delle proprie auto con lo stereo ad alto volume, molestando la quiete pubblica e un cittadino straniero residente a Messina per guida senza patente poiché fermato alla guida di un’auto sprovvisto di patente in quanto gli era stata revocata.

Infine, durante il servizio che ha permesso il controllo di 44 veicoli e 52 persone ed elevare 4 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, 7 persone sono state trovate in possesso di modici quantitativi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, cocaina e crack sottoposte a sequestro per le successive analisi di laboratorio e per questo sono state denunciate alla prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti.