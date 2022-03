Patti (Me): firma Oumou Kalsoum Tourè con l’Alma basket

Oro ai giochi africani nel 2015, olimpionica nel 2016, ha giocato in Eurocup anche quest’anno. Oumou Kalsoum Tourè ha firmato con l’Alma Basket Patti. La giocatrice, ala forte franco-senegalese, alta quasi 2 metri, nata a Dakar, arriverà a Patti oggi direttamente dalla Francia dove lo scorso fine settimana ha concluso il campionato LF2 (equivalente della serie A2 luga basket femminile) con Cherbourg-en Cotentin.

Nella sua lunga carriera da professionista è in bacheca un oro ai giochi africani del 2015 con la sua nazionale, quella del Senegal, una partecipazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del2016 dove ha giocato contro Spagna, Stati Uniti e Cina chiudendo al dodicesimo posto. Ancora in odor di nazionale, Tourè ha dichiarato di voler lasciare spazio ad un rinnovamento del movimento cestistico senegalese.

Nella sua carriera in Europa sono all’attivo una partecipazione all’Eurocup nel 2019 con la formazione israeliana della Elitzur Ramla e una seconda con le turche dell’Elazig Il Özel Idarespor durante questa stagione. Ha sfiorato l’esordio in Eurolega con le rumene del Sepsi nel 2020.

Oumou Tourè è la giocatrice che potrebbe ulteriormente supportare il team allenato da Mara Buzzanca e, soprattutto, allungare le rotazioni di un gruppo a ranghi ridotti da inizio stagione. La lunga franco-senegalese, classe 1988, è senza dubbio una atleta di grande esperienza, arriva a Patti per la prima apparizione italiana. Con le francesi di Cherbourg-en-Cotentin, Oumon Tourè ha chiuso la stagione con 15.1 punti di media a gara, 6.5 rimbalzi e quattro prestazioni da oltre 20 punti nelle 10 partite giocate con la squadra francese.

“Proviamo a puntare in alto, Tourè è una giocatrice di grande spessore ed esperienza che ha militato in campionati molto importanti – ha dichiarato il presidente di Patti, Attilio Scarcella – l’Alma Basket aveva bisogno di un rinforzo e da presidente ho lavorato per fare il migliore acquisto possibile in un momento assai complicato e difficile per la squadra. Mi auguro che tutte le ragazze possano lavorare al meglio e che Oumou Tourè si inserisce nel gruppo dando quel valore aggiunto di cui il team ha bisogno. La nostra ormazione è già una buona squadra, ma serviva un quid pluris.”