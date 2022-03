Milazzo (Me): controlli dei carabinieri, 2 arresti per furto e 9 denunce

Due persone sono state arrestate per furto e resistenza a pubblico ufficiale e altre 9 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. È successo a Milazzo, nel messinese, dove i carabinieri hanno effettuato nel fine settimana appena trascorso un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa, al controllo dell’osservanza delle prescrizioni di legge da parte delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nonché al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, intensificando i controlli, in particolare nella zona della movida.

A Giammoro, località del comune di Pace del Mela, nel messinese, i militari della sezione radiomobile hanno arrestato, in flagranza di reato, una persona per furto aggravato poiché sorpresa in un cantiere navale mentre stava asportand dal ponte di prua di uno yacht, una salpa-ancora elettrica del valore di 1.500 euro.

A San Filippo del Mela un giovane è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di droga in quanto, sottoposto a controllo di polizia e perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 17 grammi di marijuana, 2 grammi di cannabinoide sintetico e 3 di hashish nonché di un bilancino di precisione elettrico e materiale idoneo al confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

I militari delle stazioni carabinieri e della sezione radiomobile hanno attuato diversi posti di controllo alla circolazione stradale nel corso dei quali hanno denunciato 6 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Altre due persone sono state denunciate per il rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, sei persone sono state segnalate alla prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacenti, poiché trovate in possesso di modiche quantità marijuana e hashish, detenute per uso personale. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate e inviate al reparto carabinieri investigazioni scientifiche per le analisi di rito.

Nel corso del servizio, inoltre, sono state controllate 98 vetture e 198 persone, di cui 30 nel proprio domicilio in quanto destinatarie di misure privative della libertà personale. Sono state anche elevate diverse sanzioni relative al codice della strada, per mancanza di copertura assicurativa, mancanza di documenti di guida e di revisione, mancato uso delle cinture di sicurezza, omessa revisione, uso del telefono durante la guida.

Infine, nella notte, a Milazzo, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un uomo sorpreso alla guida di un’auto a forte velocità. Fermato e sottoposto a controllo dai militari in evidente stato di alterazione psicofisica, l’uomo ha opposto resistenza, i militari operanti che successivamente lo hanno sottoposto all’accertamento dell’alcooltest, risultato positivo. Nel corso degli accertamenti è emerso che il veicolo era stato rubato poco prima a Barcellona Pozzo di Gotto e l’uomo è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.