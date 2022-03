Messina: controlli dei carabinieri di Fondo Fucile, 5 denunce

I carabinieri hanno effettuato a Messina dei controlli nel quartiere Fondo Fucile e hanno denunciato 5 persone per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi hanno intensificato i controlli concentrandoli nel villaggio di Fondo Fucile.

Obiettivi primari sono stati l’identificazione di soggetti di interesse operativo, il controllo della circolazione stradale, la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e inerenti alle sostanze stupefacenti. I militari della stazione di Bordonaro, che da alcuni giorni avevano predisposto servizi di osservazione dell’abitazione di un 22enne già noto alle forze dell’ordine, ieri mattina hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso loro di trovare circa 60 grammi di marijuana, 15 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il 22enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di stesse attività effettuate dai carabinieri delle stazioni di Messina Tremestieri e Scaletta Zanclea, i carabinieri hanno denunciato quattro giovani di età tra i 20 e i 37 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, controllati a bordo delle proprie auto e che sono stati trovati in possesso complessivamente di 18 grammi di marijuana e 8 grammi di cocaina, sottoposte a sequestro.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo della circolazione stradale che ha permesso di controllare 21 veicoli ed identificare 31 persone con la contestazione di 8 violazioni al codice della strada, il sequestro di 2 veicoli e il ritiro di 4 documenti di circolazione. I carabinieri di Roccalumera hanno denunciato un 28enne per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Infine, i militari hanno segnalato alla prefettura di Messina, quali assuntori di droghe, 9 persone trovate in possesso di 12 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish detenute per uso personale, con il sequestro della droga.