Tortorici (Me): morto padre Carmelo Catalano, parroco di Ucria

E’ morto oggi padre Carmelo Catalano Puma, 69 anni parroco della chiesa madre San Pietro Apostolo di Ucria e originario di Tortorici, centro del messinese. La notizia è arrivata in serata lasciando sotto shock la comunità del piccolo paesino dove il parroco era una guida ed un punto di riferimento importante.

Da alcuni mesi combatteva un male che in breve tempo lo ha strappato alla vita terrena e all’affetto dei suoi cari a cui vanno le nostre condoglianze. Padre Carmelo era denominato “prete dei fiori” perché nel 2019 ha conquistato due fiori al concorso nazionale comuni fioriti con l’obiettivo di promuovere l’immagine della floricoltura italiana, il turismo del verde e il ruolo dei fiori nella vita quotidiana dei cittadini.

Don Carmelo Catalano ha sostenuto da sempre l’iniziativa intrapresa dall’amministrazione e in ogni sua omelia era solito incitava ogni cittadino a rendere più bello e fiorito il proprio balcone e il proprio quartiere. “I fiori sono opera di Dio e l’opera dell’uomo e piantarli e curarli”. I funerali di padre Catalano si svolgeranno domani alle 10.30 nella chiesa madre di Ucria.

Carmelo Catalano era nato a Tortorici nel 1952, il 5 agosto. Nel 1963 entrò come alunno nel seminario diocesano di Patti dove ha frequentato le scuole medie, ginnasiali, liceali e il corso di teologia. Ordinato sacerdote nel santuario del Tindari da monsignor Carmelo Ferraro, al tempo vescovo di Patti, l’11 febbraio del 1979. Ha poi proseguito gli studi all’istituto teologico San Tommaso di Messina dove ha conseguito la licenza in catechetica.

Per qualche anno è stato alla guida della parrocchia Maria SS della Visitazione in contrada Casale a Gioiosa Marea e poi per alcuni anni ha svolto il ministero come vicario parrocchiale nella parrocchia Santo Stanislao a Roma. Rientrato nella diocesi di Patti, l’allora vescovo Ignazio Zambito gli aveva affidato la comunità parrocchiale di SAn Paolo Apostolo di Ucria dove ha prestato servizio fino alla fine dei suoi giorni. “Affidiamo l’anima del caro don Carmelo Catalano al buon Pastore – si legge nella nota della diocesi di Patti – perché lo ricompensi per tutto il bene fatto in poco più di 43 anni di sacerdozio”.