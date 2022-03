Milazzo (Me): proseguono i corsi per gli operatori del settore alberghiero

Continuano a Milazzo, nel messinese, i corsi di formazione per gli operatori del settore alberghiero per un turismo accessibile e sostenibile. L’area marina protetta capo Milazzo scommette sull’accoglienza “green” senza barriere e lo fa puntando ancora una volta sulla formazione.

Guarda in questa duplice direzione il corso “Milazzo in blu – blu reception”, realizzato grazie al sostegno del ministero della transizione ecologica con il patrocinio del comune di Milazzo, dell’Asp e della fondazione Lucifero ed è rivolto a 20 operatori del settore alberghiero che operano nella città del capo.

Dopo il successo del primo corso di formazione, finalizzato a formare educatori ambientali pronto a mettere le proprie competenze a servizio delle aree protette, si punta sul turismo locale. L’obiettivo è fare rete, imparando tutti insieme a trasmettere un’immagine green di Milazzo, allargando a 360 gradi il concetto di accoglienza.

Un percorso ambizioso e complesso articolato in 4 giornate che vedrà alternarsi in cattedra docenti ed esperti in ambiti tra loro diversi, che vanno dall’accoglienza turistica alla neuropsichiatria infantile, senza trascurare l’analisi di realtà che, come Gigliopoli, rappresentano esempi virtuosi di un concetto di accoglienza che sia rispettoso del territorio e dell’attenzione verso le fasce più deboli.

Ad ospitare I partecipanti saranno I locali e gli spazi messi a disposizione dalla fondazione Barona Giuseppe Lucifero di San Nicolò. L’avvio del corso questa mattina, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni, che si sono soffermati sugli obiettivi principali del corso. La giornata è proseguita con un focus sulla complete questione dell’accoglienza infantile, a cura di Santina Pantanè, dirigente dell’UOC modulo dipartimentale neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza dell’Asp di Messina, che si è soffermata sul disturbo dello spettro autistico in età evolutiva e si è conclusa con la visita a Gigliopoli, grazie alla collaborazione degli operatori dell’associazione il Giglio.

“Le strutture ricettive presenti – ha spiegato Maria Magliarditi, presidentessa della terza commissione consiliare del comune di Milazzo – riceveranno il bollino blu quale certificazione dell’avvenuta formazione.”

“La città di Milazzo può e deve seguire la sua vocazione turistica – dichiara Giovanni Mangano, presidente AMP Capo Milazzo – potenziandola ed arricchendola del know how necessario a rendere le nostre strutture alberghiere esempi virtuosi di accoglienza senza barriere fisiche, mentali, oltre che di rispetto per il territorio”. Il corso proseguirà il 30 marzo e poi l’8 e il 9 aprile, giornate in cui verranno affrontati aspetti tecnici, teorici e pratici con esperti dei settori alberghiero e della disabilità.